«В 11:26 мне сказали, что его больше нет»: мать, потерявшая ребенка, — о смерти новорожденного сына в ковидарии

«Пригнали инкубатор и забрали у меня сына»

Юлия Тимофеева родила сына 6 октября в перинатальном центре города Тюмени. Оказалось, что у малыша Савелия были увеличены печень и селезенка, и это обеспокоило врачей. Его забрали на обследование почти сразу после родов. Врачи, по утверждению женщины, столкнулись с такой ситуацией впервые и признались, что не знают, что делать. Тюменка отдала им результаты всех скринингов, которые проходила во время беременности: всё было в порядке. У малыша поднялась температура, и его забрали в реанимацию. До 11 октября мальчика наблюдали, все анализы были в норме.