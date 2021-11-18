«В 11:26 мне сказали, что его больше нет»: мать, потерявшая ребенка, — о смерти новорожденного сына в ковидарии

Коронавирус унес жизни 259 084 россиян. Каждые сутки в стране умирают более 1200 человек. Самое страшное, что растет детская смертность. По данным Минздрава, на детей приходится около 15% от всех случаев коронавируса, зафиксированных в стране, каждый десятитысячный случай заканчивается гибелью ребенка.
Юлия Тимофеева из Тюмени потеряла малыша, которому было всего 29 дней. Причиной смерти маленького Савелия стали коронавирус и пневмония. Его мама уверена, что сына заразили в роддоме. Врачи отрицали вспышку ковида среди пациентов и персонала, а потом, по мнению матери, еще и залечили младенца тяжелыми антибиотиками. 72.RU рассказывает страшную историю младенца, который умер в ковидном госпитале.
«Пригнали инкубатор и забрали у меня сына»
Юлия Тимофеева родила сына 6 октября в перинатальном центре города Тюмени. Оказалось, что у малыша Савелия были увеличены печень и селезенка, и это обеспокоило врачей. Его забрали на обследование почти сразу после родов. Врачи, по утверждению женщины, столкнулись с такой ситуацией впервые и признались, что не знают, что делать. Тюменка отдала им результаты всех скринингов, которые проходила во время беременности: всё было в порядке. У малыша поднялась температура, и его забрали в реанимацию. До 11 октября мальчика наблюдали, все анализы были в норме.
— Сына перевели в третий корпус, в отдел недоношенных и патологии. Я в это время была дома, а перед тем как вернуться в больницу, сдавала тест на ковид. Я была абсолютно здорова. Моего сына осматривали несколько разных специалистов, но ничего не выяснили. Тогда собрался консилиум из врачей, которые решили направить нас в ОКБ
Женщину отправили домой на такси к мужу и
«В 9 утра мне отправили последнюю фотографию сына»
— Почему-то врачи решили давать ему антибиотик. Я переживала о том, как это повлияет на его печень. Но врачи настаивали. 30 октября сыну стало хуже: его подключили к кислороду. Врачи продолжали давать антибиотик, но лучше не становилось. Начались отеки нижних конечностей — состояние было критическим. Я просилась к сыну, хотела с ним побыть. Говорила: «Давайте я сдам тест, давайте надену полный защитный костюм». Мне отвечали: «Не положено». Ребенок угасал на глазах. У него были страшные отеки, было поджелудочное кровотечение. 3 ноября в 9 утра мне отправили последнюю фотографию сына. На нём уже не было живого места. В 11:26 мне позвонили и сказали, что его больше нет, — вспоминает мама погибшего крохи.
Юлия Тимофеева уверена, что ее сын умер из-за халатности врачей. Женщина рассказала, что в октябре, пока они с малышом лежали в перинатальном центре, там была вспышка коронавируса. По словам тюменки, врачи всё отрицали и советовали пациентам не читать новости.
— Девочки болели. Говорили, что медсестры упустили женщину, у которой был положительный мазок. А санитарные нормы там плохо соблюдаются. К роженицам приходят члены семьи — никакой безопасности. Моему сыну сделали кучу бесполезных исследований — только оттягивали нашу поездку в Москву. Там его могли спасти, он был бы жив. А в итоге нас заразили опасной инфекцией, и никто не несет за это ответственности. Я намерена обратиться с жалобой в прокуратуру. Это не вернет мне сына, но его смерть не должна остаться безнаказанной, — возмущена женщина.
В оперативном штабе региона нашему журналисту заявили, что причиной смерти ребенка стало тяжелое врожденное заболевание. Но это лишь предварительное заключение депздрава, которое не зафиксировано в свидетельстве.
— По данным регионального департамента здравоохранения, окончательное установление причины смерти производится после проведения экспертизы, что предусмотрено соответствующими нормативными актами. Экспертиза может длиться 40 дней, — прокомментировали ситуацию в оперштабе.
— По данным регионального департамента, за период с 15.09.2021 по 09.11.2021 зарегистрировано 8 случаев заболевания среди сотрудников перинатального центра. Это всё единичные случаи в разный период. Очага заболеваемости среди рожениц в этот период не зарегистрировано. Предоставить информацию о количестве заболевших рожениц по заданным параметрам не представляется возможным, — заявили в оперативном штабе региона.
Что говорят врачи?
Маргарита Кантарович, врач-иммунолог, аллерголог сети медицинских центров «Доктор Арбитайло» говорит, что детский иммунитет отличается от взрослого. Он еще незрелый, более восприимчивый. Поэтому если ребенок возрастом до года встретится с вирусом, то с очень большой вероятностью он заразится.
— До 6 месяцев ребенок может быть защищен антителами, которые есть у его матери. Если она успела привиться до или во время беременности, то ребенок получит ее антитела. Такая же ситуация будет, если мама переболела. Но есть важный момент: антитела должны выработаться. Это происходит не у всех из-за особенностей иммунитета. У некоторых вирус подавляет иммунный ответ.
Тяжесть течения заболевания зависит от общего состояния здоровья и вирусной нагрузки. Если вокруг малыша все будут привиты, то вероятность того, что он заболеет, будет низкая. Даже если члены его семьи станут переносчиками инфекции, то вирусная нагрузка будет значительно ниже, чем если бы они не были привиты. Это важно, ведь уход за ребенком осуществляется в очень тесном контакте.
Елена Князева, врач-инфекционист клиники «Доктор + семья» говорит, что, согласно общими клиническим рекомендациям, утвержденным Минздравом, детей до одного года лечат симптоматически. Возможно использование препаратов группы интерферона.
— Антибиотики или антибактериальные препараты могут назначить только в случае, когда пошли осложнения. Например, присоединение вторичной флоры. Это бронхиты, пневмонии, воспаление почек. Для лечения самого коронавируса, как и любого другого вируса, они бесполезны.
Назначение должно быть обосновано лабораторными или рентгенологическими исследованиями. Все риски рассчитывает врач, основываясь на показаниях к применению тех или иных лекарств. Есть осложнения, которые не вылечить без антибиотиков. Но детям до года препараты стоит выбирать очень внимательно.