В угоду QR-коду. Разбираемся, имеет ли право охранник требовать электронный сертификат о вакцинации и паспорт

«Возможно двоякое толкование»

Юрист признал, что четкого ответа на вопрос о том, имеют ли работники частных охранных предприятий требовать QR-коды от посетителей, сейчас нет.

— С юридической точки зрения возможно двоякое толкование. Четкого регулирования этой проблемы в законодательстве пока нет, потому что проблема свежая, и, я так понимаю, государство еще не придумало, как с этим разбираться, — прокомментировал Илья Большаков. — С одной стороны, паспортные данные и QR-код с информацией о вакцинации относятся к персональным данным гражданина. Закон эти персональные данные охраняет. Они могут быть получены, обработаны, распространены только с согласия самого человека. С другой стороны, охранники могут требовать предъявить паспорт или иные персональные данные, если это установлено внутренними правилами организации — допустим, действует пропускной режим. Грубо говоря, если это офисное здание и собственником разработано правило, по которому сотрудники ЧОП должны пускать посетителей только при предъявлении паспорта, то тогда охранники имеют право требовать документы.