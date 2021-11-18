В угоду QR-коду. Разбираемся, имеет ли право охранник требовать электронный сертификат о вакцинации и паспорт

Введение системы QR-кодов в городах России и массовые проверки на входах в магазины и рестораны породили волну негодования. В соцсетях люди задаются вопросами вроде «С какой стати я должен показывать охраннику свои Q
«Возможно двоякое толкование»
Юрист признал, что четкого ответа на вопрос о том, имеют ли работники частных охранных предприятий требовать QR-коды от посетителей, сейчас нет.
— С юридической точки зрения возможно двоякое толкование. Четкого регулирования этой проблемы в законодательстве пока нет, потому что проблема свежая, и, я так понимаю, государство еще не придумало, как с этим разбираться, — прокомментировал Илья Большаков. — С одной стороны, паспортные данные и QR-код с информацией о вакцинации относятся к персональным данным гражданина. Закон эти персональные данные охраняет. Они могут быть получены, обработаны, распространены только с согласия самого человека. С другой стороны, охранники могут требовать предъявить паспорт или иные персональные данные, если это установлено внутренними правилами организации — допустим, действует пропускной режим. Грубо говоря, если это офисное здание и собственником разработано правило, по которому сотрудники ЧОП должны пускать посетителей только при предъявлении паспорта, то тогда охранники имеют право требовать документы.
Кроме того, еще с весны прошлого года действует режим повышенной готовности. В федеральном законе говорится о том, что при введении такого режима граждане обязаны «предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность». Правда, кого именно считать должностными лицами, до сих пор неясно. С одной стороны, к ним можно отнести только сотрудников полиции и других правоохранительных органов, с другой — можно толковать это понятие расширительно, включив в список работников частных охранных организаций. Какая из трактовок правильная, сейчас никто не знает, потому что судебной практики по этому вопросу пока нет.
«Законная мера, единственное — реализована очень сухо, грубо»
А если посетитель отказался предъявлять QR-код и прорвался в магазин, имеет ли право охранник его скрутить? Снова сложный вопрос.
— Максимум, что может сделать сотрудник частной охранной организации, — вызвать полицию и принять меры по задержанию человека, а досмотры, изъятия он не вправе проводить. Он обязан дождаться сотрудников правоохранительных органов, которые уже будут разбираться дальше, — рассказал адвокат. — Могут ли охранники задерживать? Да, если человек совершает противоправные действия. Можно ли говорить о том, что человек, прошедший без кода, совершил противоправное действие? Большой вопрос. Возможно, код у человека есть, но он его из принципа не захотел показывать. В случае если сотрудник ЧОП такого посетителя задержит физически и, не дай бог, причинит ему телесные повреждения или повредит его имущество, то, когда полиция приедет, крайним останется охранник.
Илья Большаков отметил, что в целом введение системы QR-кодов аналогично ситуации с самоизоляцией.
— Когда в прошлом году ввели режим повышенной готовности и ограничили свободу передвижения, ситуацию неоднократно разбирали в правовой плоскости. Вывод был всегда один: это законно, — сказал адвокат. — По аналогии с этим QR-коды вполне себе законная мера, единственное — реализована она очень сухо, грубо.
Юрист добавил, что такую меру, на его взгляд, нельзя расценивать как дискриминацию.
— В данном случае никто не запрещает этому человеку сходить в другой магазин за продуктами, посетить иную организацию для удовлетворения своих бытовых потребностей, — объяснил Илья Большаков. — При дискриминации полностью ограничивают в каких-то правах по социальному признаку, по признаку национальности, расы, цвета кожи.
Как QR-код пошел в народ
На прошлой неделе правительство ввело QR-коды по всей стране. До 1 февраля установили переходный период, в это время посещать общепит, магазины и совершать поездки можно будет по отрицательному ПЦР-тесту. В то же время в Госдуму внесли законопроекты о кодах на транспорте и в общественных местах.
В большинстве городов показать сертификат вакцинированного или переболевшего нужно для посещения любых зрелищных, культурных, досуговых и спортивных мероприятий, в кафе и ресторанах, при заселении в гостиницу.