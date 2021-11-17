За что аннулируют QR-код и кому отменили карантины: последние нововведения

Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. До этого со своими разъяснениями по разным аспектам успели выступить и Роспотребнадзор с Минцифрой. Вот что изменилось или стало понятнее.



Как изменился сертификат о вакцинации?

Теперь сертификат единый на все прививки от COVID-19, перенесенный коронавирус и медотвод. Новая форма включает в себя увеличенный QR-код на первой странице, даты всех уколов, в том числе ревакцинации, или болезни. А также информацию о медицинских противопоказаниях к процедуре.

