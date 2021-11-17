За что аннулируют QR-код и кому отменили карантины: последние нововведения

Министерство здравоохранения России приняло приказ, утверждающий новую форму сертификата о вакцинации против коронавируса, наличии противопоказаний к прививке или перенесённой болезни. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. До этого со своими разъяснениями по разным аспектам успели выступить и Роспотребнадзор с Минцифрой. Вот что изменилось или стало понятнее.
Как изменился сертификат о вакцинации?
Теперь сертификат единый на все прививки от COVID-19, перенесенный коронавирус и медотвод. Новая форма включает в себя увеличенный QR-код на первой странице, даты всех уколов, в том числе ревакцинации, или болезни. А также информацию о медицинских противопоказаниях к процедуре.
На странице «Госуслуг» теперь появился единый «кабинет», в котором собираются результаты ПЦР-тестов и тестирования на антитела.
Как быстро должны появиться QR-коды?
Сертификат формируется на двух языках — русском и английском — не позднее трех дней с момента вакцинации. Он будет доступен как в электронном, так и в бумажном виде.
Где получить код в бумажном виде?
Сертификат автоматически формируется в электронном виде на «Госуслугах», где его можно скачать и распечатать. Но можно получить и в бумажном виде — по устному запросу в МФЦ.
Сколько действует QR-код?
Срок действия сертификатов прежний: год после прививки, полгода — после болезни. Учитывая последние сбои «Госуслуг» — это важно было уточнить.
Когда появится QR-код после «Спутника Лайт»?
Те, кто привился «Спутником Лайт» в рамках ревакцинации или после того, как переболел, получит QR-код в тот же день. Если «Лайт» стал первой вакциной для непереболевшего, то через 21 день. Но для людей совсем без иммунитета он теперь не рекомендован.
Нужно ли вакцинированным и переболевшим уходить в карантин после контакта с зараженным?
Привитые от COVID-19 могут в течение полугода после прививки не уходить на изоляцию после контакта с заболевшим, решили в Роспотребнадзоре. Аналогично могут не отправляться на карантин и переболевшие вирусом в течение последних шести месяцев. Но это если нет симптомов. А ПЦР-тест всё равно сдать придется.
За что могут аннулировать QR-код?
Теперь прописано, что код вакцинированного аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел COVID-19. Взамен ему, когда он поправит здоровье, положен новый — как переболевшему.
«В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — говорится в документе.