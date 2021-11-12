В Новосибирске полиция остановила «фургалмобиль». Куда он ехал и что нарушил?

Вечером в пятницу, 12 ноября, в центре Новосибирска сотрудники полиции задержали «фургалмобиль», который приехал в город из Хабаровска.

— Я просто мимо ехал по Красному проспекту. И на пересечении с Державина на перекрестке припаркован автомобиль. Там стоял владелец и спорил с сотрудниками ДПС. Рассказывал, что он имеет право ехать. А они считают, что он на таком автомобиле права ехать не имеет. Он там три часа к тому времени уже стоял, — рассказал НГС очевидец.

Он также добавил, что общался с водителем, который на вопрос, куда он едет, ответил: «Докуда смогу доехать».