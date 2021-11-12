В Новосибирске полиция остановила «фургалмобиль». Куда он ехал и что нарушил?

«Фургалмобиль» остановила полиция в Новосибирске
Вечером в пятницу, 12 ноября, в центре Новосибирска сотрудники полиции задержали «фургалмобиль», который приехал в город из Хабаровска.
— Я просто мимо ехал по Красному проспекту. И на пересечении с Державина на перекрестке припаркован автомобиль. Там стоял владелец и спорил с сотрудниками ДПС. Рассказывал, что он имеет право ехать. А они считают, что он на таком автомобиле права ехать не имеет. Он там три часа к тому времени уже стоял, — рассказал НГС очевидец.
Он также добавил, что общался с водителем, который на вопрос, куда он едет, ответил: «Докуда смогу доехать».
— Новосибирская полиция, ГИБДД не нашли ничего лучше, чем останавливать его бесконечно, выписывать протоколы о том, что свет у него не так расположен, светодиодные ленты заставили снимать. Хотя это тематическое кафе на колесах и все разрешения, по сути, у них есть. Как-то он доехал до Новосибирска из Хабаровска. А здесь начались вопросы к этим элементам оформления автомобиля. Отпустили, выписали штраф. Такое ощущение, что какое-то распоряжение было сверху, связанное с тем, чтобы подольше этот автомобиль был задержан, — пояснила активистка Дарья Горбылева, которая присутствовала на месте.
Женщина также уточнила, что машину полицейские не останавливали на дороге, а нашли во дворах.
— Они были во дворе. Каким-то образом подъехали во двор. И в диалоге наших ребят с ГИБДД выяснилось, что им поступил приказ от вышестоящего руководства, — добавила Дарья. — Я не знаю, [куда] едут они. Может, в столицу нашей родины.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска посоветовали переадресовать вопрос в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что информация по данному факту уточняется.
Вчера утром на площади Ленина в поддержку бывшей главы уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой прошел одиночный пикет.
*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытие коррупционных схем и пресечение коррупции в высших органах российской власти. В 2019 году внесен Минюстом в перечень так называемых иностранных агентов. По закону мы обязаны это указать. Также суд признал их экстремистскими организациями и запретил деятельность по иску прокуратуры. Штабы Навального в регионах также признали экстремистскими.