«Я горе понимал, но вины не чувствовал»: осужденный за гибель людей в «Зимней вишне» спасатель — о суде и пожаре

Мы вообще не знали, что на четвертом этаже находятся 60 человек. Мы искали группу от 3 до 5 человек. Поэтому, когда 41-е звено сообщило, что найдено 5 человек со стороны «Ярче», нам стало очевидно, что это именно те люди, которые были в кинозале и выбежали из него. Когда звено мне приподняло тело, я проверил зрачки у людей, увидел «кошачий глаз», на свет от фонарика они не реагировали, наступила биологическая смерть. Мы начали вытаскивать тела: две женщины, два ребенка и мужчина. К тому времени температура была уже очень большая. Были вопросы, почему у этих людей не сгорела одежда. Потому что в это место постоянно подавалась вода.

После того как обнаружили этих пятерых, я дал задание двум звеньям — 41-му и 171-му — проверить еще раз выход. Они выскакивают оттуда, говорят: «Не можем пройти, маска к лицу прилипает». Выходят 1 71-е , говорят: «Не можем там находиться, температурой придавливает, никого мы там найти не можем». Поймите, мы тоже люди, у нас две руки, две ноги, мы не роботы. А условия были такие, что находиться там было невозможно. На четвертом этаже в какой-то момент начался огненный дождь: горели подвесные потолки и каплями падали на пожарных.

Я руководил пожаром до 16:47. Есть видео с регистратора, на котором видно, как ко мне подбегает человека четыре, и все показывают в разные стороны, мол, там люди. В этот момент подъехало 181-е звено, я дал им указание проверить указываемое помещение. Они проникают туда, вскрывают дверь, стволом протушивают, а никого нет.

— Когда вы узнали про остальных погибших?

— Уже ночь наступила. Ко мне подошли и сказали, что в ТРЦ вроде как еще человек 50. Я просто этому не поверил. Я был уверен, что мы проверили всё, что можно было в тех условиях. Мы в это время уже проливали здание, постепенно снизили температуру, чтобы была возможность проникать в помещения и снова всё осматривать. Вскрыли замки двери эвакуационного выхода и нашли тела 23 человек. Когда дошли до кинозала, обнаружили обгоревшую группу людей. Я понимал, что такого быть не должно. Мы должны были приехать в торговый центр и произвести тушение, все должны были эвакуироваться, бежать. А тут такое количество людей, на меня всё это произвело огромное впечатление.

— Почему всё так быстро загорелось?

— Кубики в «Круче» были сделаны из пенополиуретана. Он горит в три раза сильнее дерева, при этом выделяется группа цианов: CO — углекислый газ, циан и синильная кислота. Есть понятие синергизм — взаимодействие и усиление всех газов. Вдыхая CO, человек умирает за минуту, с цианом и синильной кислотой — за полминуты. В 16:08 люди уже погибли, я прибыл в 16:09. В кинозале люди жили дольше из-за того, что они там не перемещались.

Над «Кручей» находилась мощная система вентиляции. Согласно плану, при пожаре распространение огня в этом ТЦ должно было быть 1,5–2 метра в минуту. По факту было 30 метров в минуту, это аномально быстро и сравнимо с лесным верховым пожаром. Приток свежего воздуха разнес огонь по кабелям, аттракционам, к компрессорным установкам, которые начали взрываться. Всё это только из-за того, что не отключилась система притока воздуха и не включилась система дымоудаления. Если бы всё сработало, люди бы ушли из кинозала, а вся температура через вентиляторы вышла наружу. Опять же системы не сработали, а мы как-то должны были это предугадать.

— Если бы вся пожарная система сработала как надо, люди бы спаслись?

— Спаслись. Группа людей, как правило, выходит вся. На учениях мы ищем 3–5 статистов, у нас нет условий и средств спасать людей коллективно. Для спасения 37 человек, местоположение которых точно известно, нужно 74 спасателя-газозащитника.

