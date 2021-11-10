«Там крик, ор и все стоят битком»: в Новосибирске собралась длинная очередь в детской поликлинике на Новогодней

В Новосибирске люди выстроились в длинную очередь в детской поликлинике
Утром 10 ноября в детской поликлинике на улице Новогодней, 35 собралась большая очередь. По словам одной из посетительниц, которая пришла туда на медосмотр, толпа была уже в 09:00.
— В детском саду скинули список детей, которым нужно сходить на медосмотр. Потом, в процессе переписки, выяснилось, что это не обязательно. Это как взрослая диспансеризация, только для детей. Там из узких специалистов для мальчиков есть лор, невролог, офтальмолог и эндокринолог. Для девочек еще гинеколог. Зачем в разгар пандемии эту акцию организовывать ради четырех специалистов, я не понимаю. Естественно, там крик, ор и все стоят битком, — сообщила сибирячка, которая приехала в поликлинику с сыном.
Женщина уточнила, что в поликлинику привезли детей разного дошкольного возраста. Сибирячка позвонила в детский сад, куда водит ребенка. Там уточнили, что проходить этот медосмотр не обязательно, после чего женщина уехала с сыном домой.
НГС обратился в пресс-службу Минздрава Новосибирской области, чтобы выяснить, для чего проводят медосмотр и почему в поликлинике собралась большая очередь. В приемной главврача ДГУБ
Накануне большая очередь собралась в отделе миграции на левом берегу. Люди столпились у автомата, который выдавал талоны на прием.