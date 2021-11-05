Пришли за мандаринами. Санкции против турецких экспортеров грозят ростом цен на главный новогодний фрукт

— Рост цен из-за сокращения предложения, конечно, будет — так работают законы рынка. Однако мы не ожидаем очень большого дефицита — мандаринов хватит всем, — успокаивает покупателей Ашот Эфендиев, владелец петербургской сети фруктовых лавок. — Пока что хватает уже ввезенных запасов, а ближе к Новому году бизнес должен будет нарастить поставки мандаринов из Марокко. К тому же уже пошел новый урожай из Абхазии и Грузии. Можно прогнозировать, что всплеск цен всё же будет, но после 20–25 декабря цены должны пойти вниз.



Но вот беда, дешевые мандарины из Абхазии в этом году не уродились. По данным местного Минсельхоза, урожай в этом году будет чуть ли не вдвое ниже прошлогоднего, всего 27–30 тысяч тонн. Даже если весь этот объем придет на российский рынок, он позволит обеспечить лишь около 5%, и о замещении 237 тысяч тонн турецких мандаринов говорить не приходится даже в теории.



Куда больше надежд на страны, в которых выращивание цитрусовых подкрепляется не только подходящим климатом, но и хорошо развитой инфраструктурой по переработке, хранению и транспортировке. Инвестиции в них — это миллиарды долларов, которых ни у Абхазии, ни даже у Грузии пока нет. Настоящие лидеры мирового рынка — это Италия и Испания (все вместе страны Евросоюза производят 3,4 миллиона тонн мандаринов в год, но из-за продовольственного эмбарго, введенного правительством России еще в 2014 году, их к нам нельзя везти), Марокко (1,2 миллиона тонн), Турция (1,5 миллиона). США и Япония в прошлом году собрали примерно по 880 тысяч тонн, за ними следуют Южная Корея, ЮАР, Аргентина и Австралия, подсчитали этим летом в Департаменте сельского хозяйства США. Однако по-настоящему огромной индустрия мандаринов оказывается в Китае — 23 миллиона тонн за прошлый год. Правда, на экспорт они практически не идут — все съедают сами китайцы, лишь немного делясь с Филиппинами, Таиландом и Вьетнамом.

