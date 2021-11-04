«Перекрыть все каналы общения»: почти четверть новосибирцев выступили за локдаун

Почти четверть (22%) экономически активных новосибирцев выступают за локдаун. При этом больше половины (52%) высказались против локдауна. Еще 26% затруднились ответить. Такие данные были получены в ходе опроса на портале SuperJob. Основная аргументация тех, кто за жесткие ограничения: «Перекрывать нужно все каналы общения и коммуникаций, независимо от того, привит человек или нет».
Среди жителей городов-миллионников локдаун больше всего поддерживают в Волгограде и Омске (34 и 33% опрошенных жителей соответственно). К слову, жители этих же городов чаще других поддерживали введение нерабочих дней. В Москве локдаун поддерживают 27% опрошенных жителей, в Санкт-Петербурге — 23%. Меньше всего хотят локдаун жители Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%).
На протяжении длительного периода Россия бьет свои же рекорды по заболевшим и умершим от коронавируса. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 392 новых случая заражения — это новый максимум за весь период пандемии. Скончались 14 человек.