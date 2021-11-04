4 ноября четверг
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 4/10
usd 71.49
eur 82.81
Тема дняУмерла блогер, похудевшая на 60 кг
Все новости
Все новости

В мэрии оценили готовность техники для уборки снега в Новосибирске на 72%

Власти рассказали, чем и как будут убирать сугробы этой зимой

616
34Обсудить

Поделиться

Новосибирск уже замело снегом — в мэрии рассказали, какая техника у них есть для уборки сугробов

Новосибирск уже замело снегом — в мэрии рассказали, какая техника у них есть для уборки сугробов

Поделиться

В мэрии рассказали, как будут убирать снег в Новосибирске

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, готовность техники для уборки снега с городских улиц находится в пределах норматива. Она составляет 72%.

— В зимний сезон 2021–2022 гг. в качестве противогололедных материалов будет использоваться как противогололедная смесь, так и противогололедные реагенты («Бионорд» в сухом виде и двухфазный). При приготовлении противогололедной смеси будет использоваться отсев дробления горных пород, — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

Всего к зиме приготовили более 5 тысяч тонн «Бионорда», в том числе в твердом и жидком состояниях. Также у департамента имеются примерно 37 тысяч тонн концентрата с отсевом дробления горных пород (различных смесей) для посыпки дорог. Заготовят еще около 11 тысяч тонн.

— На сегодня учреждения обеспечены необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. Организован мониторинг погодных условий и оперативное оповещение для принятия мер при ухудшении погодных условий, — отчитались в мэрии.

В этом году, как и в прошлом, планируется привлекать дополнительные самосвалы для уборки сугробов. Мы рассказывали, какие компании заработали на этих контрактах с мэрией.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

зимасугробытехникамэрия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...