В мэрии оценили готовность техники для уборки снега в Новосибирске на 72%

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, готовность техники для уборки снега с городских улиц находится в пределах норматива. Она составляет 72%.



— В зимний сезон 2021–2022 гг. в качестве противогололедных материалов будет использоваться как противогололедная смесь, так и противогололедные реагенты («Бионорд» в сухом виде и двухфазный). При приготовлении противогололедной смеси будет использоваться отсев дробления горных пород, — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

