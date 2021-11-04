В мэрии оценили готовность техники для уборки снега в Новосибирске на 72%

В мэрии рассказали, как будут убирать снег в Новосибирске
По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, готовность техники для уборки снега с городских улиц находится в пределах норматива. Она составляет 72%.
— В зимний сезон 2021–2022 гг. в качестве противогололедных материалов будет использоваться как противогололедная смесь, так и противогололедные реагенты («Бионорд» в сухом виде и двухфазный). При приготовлении противогололедной смеси будет использоваться отсев дробления горных пород, — уточнили в мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.
Всего к зиме приготовили более 5 тысяч тонн «Бионорда», в том числе в твердом и жидком состояниях. Также у департамента имеются примерно 37 тысяч тонн концентрата с отсевом дробления горных пород (различных смесей) для посыпки дорог. Заготовят еще около 11 тысяч тонн.
— На сегодня учреждения обеспечены необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями. Организован мониторинг погодных условий и оперативное оповещение для принятия мер при ухудшении погодных условий, — отчитались в мэрии.
В этом году, как и в прошлом, планируется привлекать дополнительные самосвалы для уборки сугробов. Мы рассказывали, какие компании заработали на этих контрактах с мэрией.