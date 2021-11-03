ЗАГС опубликовал данные по смертности и рождаемости за октябрь 2021 года — изучаем цифры

В НСО опубликовали данные по смертности и рождаемости за октябрь
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за октябрь 2021 года.
В регионе в прошлом месяце умерло 3706 человек, а родилось 2411 жителей. При этом, по сравнению с сентябрем, в этом месяце смертность увеличилась на 197 человек. В прошлом году в разгар второй волны цифры были выше. В октябре 2020 года умерло 4279 человек, а родилось 2590.
Число разводов в регионе за этот месяц снизилось. В сентябре 2020 года было зафиксировано 1389 разводов, а в 2021 году — 1135.
В этом октябре брак заключили 1700 человек, а в прошлом году — 1619 жителей.
Ранее Новосибирскстат назвал средний возраст новосибирцев. В 2020 году он составил 39,6 года. Средний возраст населения других городских поселений области — 39,7 года.