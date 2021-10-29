Что не так с приговорами по «Зимней вишне». Объясняет журналист, работавший на этом пожаре

Как мне кажется, вряд ли кто-то из подсудимых тешил себя надеждой услышать сегодня оправдательный приговор.



Больше всех — 14 лет колонии общего режима — получила Юлия Богданова, гендиректор компании-собственника сгоревшего ТРЦ. Ее вина — в том, что она знала о нарушениях пожарной безопасности, но ничего не предпринимала для их устранения. По тем же причинам 13,5 лет колонии получила и Надежда Судденок — гендиректор сгоревшей «Вишни». Они заявляли на суде, что не знали о проблемах с пожарной сигнализацией.



Человеку, который был в ТРЦ и до пожара, такое заявление кажется странным. Понять, что системы пожаротушения нет в здании, можно было, просто подняв голову к потолку. Да и вряд ли можно было не замечать орущей из-за ложных срабатываний по несколько раз в день сигнализации. Соцсети регулярно сообщали об эвакуации из ТРЦ, иногда об этом даже писали в СМИ.



По сути, Богданова и Судденок — наемные завхозы. Все решения принимал собственник ТРЦ, бывший футболист Вячеслав Вишневский. Обычно, если владелец говорит: «Экономим на всём», — вскоре из туалетов пропадает мыло, а светильники закупаются не те, что нужны, а самые дешевые. Напомню, что пожар произошел именно из-за неисправного светильника.

