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Мэрия раскрыла список объектов, которые хотят отдать в частные руки (например, кинотеатр и заброшенный лагерь)

Всего в перечне 67 муниципальных зданий и земельных участков

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Здание ККК имени Маяковского давно требует ремонта и реконструкции. Ему возможно будут искать инвесторов

Здание ККК имени Маяковского давно требует ремонта и реконструкции. Ему возможно будут искать инвесторов

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Мэрия Новосибирска назвала 67 объектов, которым ищут инвесторов

Власти утвердили список муниципальных объектов, которые «целесообразно и потенциально возможно вовлечь в инвестиционную деятельность».

В перечень включили несколько десятков земельных участков, среди которых есть очень большие. Например, мэрия подумывает отдать инвесторам карьер с озером площадью почти 65 тысяч квадратов недалеко от жилого комплекса «Радуга Сибири» под создание частного парка и пустырь на Выборной (площадью 60 тысяч квадратов) под строительство центра технических видов спорта.

Чиновники также задумались над созданием гостиницы-интерната для постоянного размещения и проживания одаренных детей, занимающихся футболом, на улице Спортивной, 1. Сейчас там располагается открытое футбольное поле.

Есть в списке и несколько особенно примечательных объектов. Сюда попало здание ККК имени Маяковского (власти запланировали его реконструировать), здание ДК имени Клары Цеткин (желаемый результат — драматический театр с репетиционными, хореографическими залами, костюмерными и гримерными комнатами) и дом молодежи «Маяк» в Академгородке — там планируют реконструировать здание и увеличить помещения.

В список попало и заброшенное здание детского лагеря имени Тюленина на Бердском шоссе. Власти ожидают, что будущий инвестор его реконструирует.

Три года назад старейший ДК на левом берегу — ДК имени Клары Цеткин — собирались отдать в частные руки, однако желающих не нашлось. Спустя год обветшавшее здание задумали снести, но ДК остался и даже был нанесен на карту объектов конструктивизма в Новосибирске.

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ДКинвесторыреконструкция
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