Сколько денег получили новосибирские медики за заражение ковидом на работе — показываем в одной картинке

В Новосибирском отделении Фонда социального страхования РФ рассказали, что в 2021 году уже сделали практически в 1,5 раза больше выплат медикам за заражение коронавирусом на рабочем месте, чем за весь 2020 год.

Как было в 2020 году

В 2020 году единовременные страховые выплаты сделаны по 12 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 33,03 миллиона рублей.



Каждый случай заражения коронавирусом на рабочем месте расследуется врачебными комиссиями. Как сообщили в ФСС, в 2020 году было составлено и направлено в отделение фонда для оплаты 3727 справок, подтверждающих факт работы, в результате которой у сотрудников медучреждений выявлены заболевания или осложнения, не повлекшие за собой инвалидность (с наличием лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции). Все эти обратившиеся получили единовременные страховые выплаты на сумму 256,46 миллиона рублей.

