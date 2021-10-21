Сколько денег получили новосибирские медики за заражение ковидом на работе — показываем в одной картинке

Новосибирским медикам выплатили более 600 миллионов за заражение ковидом
В Новосибирском отделении Фонда социального страхования РФ рассказали, что в 2021 году уже сделали практически в 1,5 раза больше выплат медикам за заражение коронавирусом на рабочем месте, чем за весь 2020 год.
Как было в 2020 году
В 2020 году единовременные страховые выплаты сделаны по 12 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 33,03 миллиона рублей.
Каждый случай заражения коронавирусом на рабочем месте расследуется врачебными комиссиями. Как сообщили в ФСС, в 2020 году было составлено и направлено в отделение фонда для оплаты 3727 справок, подтверждающих факт работы, в результате которой у сотрудников медучреждений выявлены заболевания или осложнения, не повлекшие за собой инвалидность (с наличием лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции). Все эти обратившиеся получили единовременные страховые выплаты на сумму 256,46 миллиона рублей.
Случаев стойкой утраты трудоспособности из-за развития осложнений после перенесенного ковида с установлением инвалидности в 2020 году не зарегистрировано.
Получается, что общая сумма единовременных страховых выплат, произведенных отделением фонда в 2020 году медицинским работникам, составила 289,49 миллиона рублей.
Данные за 2021 год
— В период с 1 января 2021 года по 12 октября отделением Фонда произведены единовременные страховые выплаты по 11 случаям смерти медицинских работников в результате заражения ими новой коронавирусной инфекцией на сумму 30,28 миллиона рублей, — сообщили журналисту НГС в ФСС.
А по заражению на рабочем месте, которое не повлекло за собой инвалидность, по данным на 12 октября 2021 года, количество обращений заметно возросло: 5374 медицинских работника получили выплаты на сумму 369,79 миллиона рублей.
Два медработника получили выплаты из-за утраты работоспособности: общая сумма — 1,38 миллиона рублей.
Уже, до окончания 2021 года, общая сумма единовременных страховых выплат значительно выросла — 401,44 миллиона рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что новосибирским медикам приходилось добиваться положенных выплат за заражение на рабочем месте и работу с ковидными пациентами, но не всем это удалось. Кроме того, НГС сделал страницу памяти, посвященную погибшим медикам.
Если вы знаете информацию о других новосибирских медиках, умерших от коронавируса, свяжитесь с медицинским обозревателем НГС Марией Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Можно анонимно.