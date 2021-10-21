Дети нашли новосибирца под теплотрассой — ему стало плохо, и ребята вызвали скорую

В Новосибирске дети спасли мужчину, которого нашли под теплотрассой
В Новосибирске 20 октября около пяти вечера дети нашли под трубами теплотрассы мужчину, которому стало плохо. Дети вызвали скорую помощь, а те в свою очередь — спасателей МАСС, чтобы мужчину достали из-под труб теплотрассы.
— Вчера в 17:02 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация от бригады врачей скорой помощи, что на улице Высоцкого под трубами теплотрассы находится мужчина 1975 года рождения, у которого, скорее всего, инсульт, дойти до автомобиля скорой помощи он не сможет, требуется помощь спасателей для его транспортировки. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели приняли решение транспортировать мужчину на лотковых носилках, — рассказали в пресс-службе МАСС.
46-летнего мужчину передали бригаде врачей и доставили в больницу.
В сентябре на улице Петухова в Новосибирске мужчине стало плохо, когда он проводил работы на крыше. На место выехали спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.