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Сибиряк объехал все города Новосибирской области после школьного задания сына

Мужчина путешествовал по региону 7 недель

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На кадрах видео природа сменяется оживленными городами

На кадрах видео природа сменяется оживленными городами

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Отец подростка объехал 14 городов НСО после школьного задания для сына

Житель Новосибирска Дмитрий Гущин побывал во всех 14 городах Новосибирской области и смонтировал красивый ролик о своем путешествии. Чтобы заснять все города, Дмитрию потребовалось 7 недель.

В состав Новосибирской области входит 31 населенный пункт — 14 городов и 17 поселков городского типа. Города Новосибирской области: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

Он рассказал НГС, что на путешествие его сподвигло школьное задание его 14-летнего сына.

— Сыну в школе дали такой проект: объездить 14 городов. У них в школе ведутся большие проекты. Типа на год или около того. Необязательные. Он выбрал такой себе. Мы начали с ним ездить, он посетил 2 города, и говорит: «Всё, не могу слишком далеко». А я продолжил, — рассказал Дмитрий, — Мне очень понравилась природа, если на запад ехать, там совсем необычные виды, живность: цапли, журавли, дикие утки — очень красиво. Из городов приятно удивили Куйбышев и Черепаново. Такие маленькие, очень аккуратные и красивые города.

Съемки проходили в августе этого года, Дмитрий ездил в новый город каждую неделю:

— Примерно раз в неделю на протяжении 7 недель. Самыми сложными были Татарск и Купино — там в день нужно было проехать больше тысячи километров. Времени хватало только приехать в город, быстренько щелкнуть и сразу назад, чтобы ночью не ехать. Еще нужно было подгадать с погодой: каждый раз, когда появлялся хороший прогноз, я садился в 5 утра и ехал, — поделился автор ролика.

Трехминутное видео со всеми городами области он выложил у себя на ютьюб-канале. Дмитрий уточнил, что в школу видео как проект не отдали.

Недавно житель Новосибирска Александр Антонов снял на видео смену сезонов на Алтае. Двухминутный ролик он также выложил на своем ютьюб-канале. Съемки проходили 26 сентября в поселке Известковом, на Манжероке, в Усть-Семе и на Семинском перевале. На двухминутном ролике можно увидеть лесные пейзажи, реки, туманы и ели, покрытые первым снегом.

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