Сибиряк объехал все города Новосибирской области после школьного задания сына

Отец подростка объехал 14 городов НСО после школьного задания для сына
Житель Новосибирска Дмитрий Гущин побывал во всех 14 городах Новосибирской области и смонтировал красивый ролик о своем путешествии. Чтобы заснять все города, Дмитрию потребовалось 7 недель.
В состав Новосибирской области входит 31 населенный пункт — 14 городов и 17 поселков городского типа. Города Новосибирской области: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.
Он рассказал НГС, что на путешествие его сподвигло школьное задание его 14-летнего сына.
— Сыну в школе дали такой проект: объездить 14 городов. У них в школе ведутся большие проекты. Типа на год или около того. Необязательные. Он выбрал такой себе. Мы начали с ним ездить, он посетил 2 города, и говорит: «Всё, не могу слишком далеко». А я продолжил, — рассказал Дмитрий, — Мне очень понравилась природа, если на запад ехать, там совсем необычные виды, живность: цапли, журавли, дикие утки — очень красиво. Из городов приятно удивили Куйбышев и Черепаново. Такие маленькие, очень аккуратные и красивые города.
Съемки проходили в августе этого года, Дмитрий ездил в новый город каждую неделю:
— Примерно раз в неделю на протяжении 7 недель. Самыми сложными были Татарск и Купино — там в день нужно было проехать больше тысячи километров. Времени хватало только приехать в город, быстренько щелкнуть и сразу назад, чтобы ночью не ехать. Еще нужно было подгадать с погодой: каждый раз, когда появлялся хороший прогноз, я садился в 5 утра и ехал, — поделился автор ролика.
Трехминутное видео со всеми городами области он выложил у себя на ютьюб-канале. Дмитрий уточнил, что в школу видео как проект не отдали.
Недавно житель Новосибирска Александр Антонов снял на видео смену сезонов на Алтае. Двухминутный ролик он также выложил на своем ютьюб-канале. Съемки проходили 26 сентября в поселке Известковом, на Манжероке, в Усть-Семе и на Семинском перевале. На двухминутном ролике можно увидеть лесные пейзажи, реки, туманы и ели, покрытые первым снегом.