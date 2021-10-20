Сибиряк объехал все города Новосибирской области после школьного задания сына

Житель Новосибирска Дмитрий Гущин побывал во всех 14 городах Новосибирской области и смонтировал красивый ролик о своем путешествии. Чтобы заснять все города, Дмитрию потребовалось 7 недель.

В состав Новосибирской области входит 31 населенный пункт — 14 городов и 17 поселков городского типа. Города Новосибирской области: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Новосибирск, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново и Чулым.

Он рассказал НГС, что на путешествие его сподвигло школьное задание его 14-летнего сына.