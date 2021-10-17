В Калининском районе несколько десятков домов остались без света

Сегодня вечером, 17 октября, в Калининском районе Новосибирска несколько десятков домов остались без электроэнергии.
— Последние пару лет такие аварии стали происходить чаще, последний раз летом так было. Интересно узнать, что у нас в городе с электросетями, — говорит житель улицы Богдана Хмельницкого.
В службе 051 корреспонденту НГС сообщили, что авария затронула жителей нескольких улиц Калининского района.
— На Богдана Хмельницкого, Народной и прилегающих улицах — аварийное отключение электроэнергии на 15 подстанциях. На месте работают сотрудники электросетей. Пока ориентировочно указано время окончания работ в 21:50. Возможно продление.
В начале октября мы писали, что в Новосибирске десятки домов остаются без отопления. Жители не могут добиться подачи тепла и вынуждены не выключать обогреватели.