На Виктора Уса жители заметили подозрительного мужчину. Что говорят в полиции?

В полиции прокомментировали усиление на Виктора Уса в Новосибирске
Вечером в пятницу, 15 октября, в Новосибирске жители улицы Виктора Уса в чатах начали сообщать о неизвестном мужчине, который якобы следил за детьми.
— Гуляли с детьми. Подъехал мужчина, долго смотрел за детьми, и, когда мы пошли в сторону дома, он пошел за нами. Если бы не мой муж, не знаю, что бы случилось, — сообщила одна из жительниц.
Другая женщина заметила, что на районе находится много сотрудников полиции.
— Не могло ли что-то случиться? Потому что, пока я с детьми по массиву гуляла, увидела, что у нас патрулируют район очень много полицейских. На каждом углу практически я их встречала. И останавливают всех нерусских на проверку документов, — написала она.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:
— В настоящее время в полицию информация о подозрительном мужчине на территории Кировского района не поступала. Сейчас в Кировском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным название «Улица», направленное на охрану общественного порядка, пресечение и предупреждение преступлений и административных правонарушений, — пояснили в ведомстве.
В начале октября полиция не принимала заявления от жителей из-за усиления. В одном из отделений рассказали, почему так произошло.