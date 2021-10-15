15 октября пятница
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 71.78
eur 83.33
Тема дняОбыски в институте Академгородка. Что ищут?
Все новости
Все новости

На Виктора Уса жители заметили подозрительного мужчину. Что говорят в полиции?

На массиве находится много сотрудников в форме

424
9Обсудить

Поделиться

Полицейские патрулируют территорию

Полицейские патрулируют территорию

Поделиться

В полиции прокомментировали усиление на Виктора Уса в Новосибирске

Вечером в пятницу, 15 октября, в Новосибирске жители улицы Виктора Уса в чатах начали сообщать о неизвестном мужчине, который якобы следил за детьми.

— Гуляли с детьми. Подъехал мужчина, долго смотрел за детьми, и, когда мы пошли в сторону дома, он пошел за нами. Если бы не мой муж, не знаю, что бы случилось, — сообщила одна из жительниц.

Другая женщина заметила, что на районе находится много сотрудников полиции.

— Не могло ли что-то случиться? Потому что, пока я с детьми по массиву гуляла, увидела, что у нас патрулируют район очень много полицейских. На каждом углу практически я их встречала. И останавливают всех нерусских на проверку документов, — написала она.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию:

— В настоящее время в полицию информация о подозрительном мужчине на территории Кировского района не поступала. Сейчас в Кировском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным название «Улица», направленное на охрану общественного порядка, пресечение и предупреждение преступлений и административных правонарушений, — пояснили в ведомстве.

В начале октября полиция не принимала заявления от жителей из-за усиления. В одном из отделений рассказали, почему так произошло.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

подозрительный человекполицияусиление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...