На Виктора Уса жители заметили подозрительного мужчину. Что говорят в полиции?

Вечером в пятницу, 15 октября, в Новосибирске жители улицы Виктора Уса в чатах начали сообщать о неизвестном мужчине, который якобы следил за детьми.

— Гуляли с детьми. Подъехал мужчина, долго смотрел за детьми, и, когда мы пошли в сторону дома, он пошел за нами. Если бы не мой муж, не знаю, что бы случилось, — сообщила одна из жительниц.

Другая женщина заметила, что на районе находится много сотрудников полиции.

— Не могло ли что-то случиться? Потому что, пока я с детьми по массиву гуляла, увидела, что у нас патрулируют район очень много полицейских. На каждом углу практически я их встречала. И останавливают всех нерусских на проверку документов, — написала она.