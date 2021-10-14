Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца — им предлагают перейти на дистант

Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца. С 25 октября по 24 января там планируется ремонт. Одновременно с этим учащимся предлагают перейти на дистанционное или очно-дистанционное обучение. Такое распоряжение подписала ректор НГУАДИ Наталья Багрова 8 октября. Документ есть в распоряжении редакции НГС.



Как написано в распоряжении, студентов выселяют в связи с «проведением выборочного капитального ремонта мест общего пользования общежития НГУАДИ — кухонных зон, санитарных узлов, душевых, холла и коридора первого этажа, умывальных, и невозможностью соблюдения гигиенических требований, требований к оборудованию и оснащению помещений и других требований Санитарных правил».