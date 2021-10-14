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Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца — им предлагают перейти на дистант

Продолжить очное обучение они смогут, если останутся в Новосибирске

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В общежитии будут проводить капитальный ремонт

В общежитии будут проводить капитальный ремонт

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Студентам НГУАДИ предлагают перейти на дистант из-за ремонта в общежитии

Студентов НГУАДИ выселяют из общежития на три месяца. С 25 октября по 24 января там планируется ремонт. Одновременно с этим учащимся предлагают перейти на дистанционное или очно-дистанционное обучение. Такое распоряжение подписала ректор НГУАДИ Наталья Багрова 8 октября. Документ есть в распоряжении редакции НГС.

Как написано в распоряжении, студентов выселяют в связи с «проведением выборочного капитального ремонта мест общего пользования общежития НГУАДИ — кухонных зон, санитарных узлов, душевых, холла и коридора первого этажа, умывальных, и невозможностью соблюдения гигиенических требований, требований к оборудованию и оснащению помещений и других требований Санитарных правил».

«В период проведения выборочного капитального ремонта с 25 октября 2021 года до начала весеннего семестра 24 января 2022 года, обучающимся, имеющим договоры найма жилого помещения в общежитии НГУАДИ, продолжить обучение в дистанционном режиме или в очно-дистанционном (смешанном) режиме в соответствии с приказом № 375 от 23.08.2021 "Об организации образовательного процесса с 01.09.2021 года с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации" по выбору обучающегося на основании личного заявления», прописано в распоряжении НГУАДИ.

На время ремонта студентов освобождают от платы за общежитие.

Как рассказала студентка НГУАДИ, которая попросила остаться анонимной, никаких альтернативных вариантов для жилья им не предоставили.

— Нас недавно попросили все долги за общежитие закрыть, но не объясняли причины. Даже угрожали заявлениями в суд и так далее. Общежитие нуждается в ремонте. Два года назад у нас был скандал с туалетами в общежитии. Тогда у нас сняли двери в кабинках, — рассказала студентка НГУАДИ. Она также сообщила, что некоторые студенты не могут оперативно уехать. Билеты на самолет домой студенты часто покупают заранее, но из-за сжатых сроков стоить они будут дороже.

Студенты из НГУАДИ отмечают, что сейчас в университете смешанная форма обучения. Студенты младших курсов посещают университет, в то время как старшие находятся на дистанционном обучении.

— После начала ремонта абсолютный дистант вводится только для общажных, если они уезжают из города. Всем общажным надо написать в деканат заявление о том, на какой форме обучения мы остаемся, — рассказала студентка НГУАДИ.

НГС направил официальный запрос в университет. Как сообщил проректор НГУАДИ Дмитрий Петров, прокомментировать ситуацию они могут только в течение недели.

По данным сайта госзакупок, НГУАДИ еще не провел аукцион на определение подрядчиков. Сейчас университет подал пять заявок, которые связаны с ремонтом общежития. Сумма всех заявок 23 млн. Это заявки на выборочный ремонт кухонь на 4,4 млн, выборочный капитальный ремонт санузлов общежития на 6,6 млн, выборочный капитальный ремонт помещений первого этажа на 7,1 млн, выборочный капитальный ремонт умывальников на 1,9 млн и ремонт душевых помещений на 2,9 млн.

В конце сентября закончился ремонт в общежитии № 8/2 Новосибирского государственного университета. Там начали протекать потолки. Кроме того, студенты столкнулись с разваливающимися косяками и танцующим душем.

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общежитиестудентуниверситет
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