Две операции, нет четырех зубов: сибиряк с 2019 года просит полицию поймать мужчину, который его подстрелил

Сибиряк с 2019 года просит полицию поймать мужчину, который его подстрелил
Житель Новосибирска Алексей Кондратюк заявил, что уже два года пытается добиться наказания для мужчины, который выстрелил ему в лицо. Пострадавший перенес сложные операции после инцидента, а теперь вынужден скрывать свои шрамы за бородой. Расследование дела, по словам Алексея, несколько раз останавливалось и, как сообщают в МВД, идет до сих пор.
Что произошло
Как вспоминает Алексей Кондратюк, в июле 2019 года он с другом вышел из ночного клуба на Колхидской в Ленинском районе. Друг Алексея заступился за молодых парней, у которых пьяный мужчина пытался отобрать золото.
— Негодяй достал оружие и начал стрелять. Охраннику в ремень попал, товарищу в живот две пули. Я побежал заступаться — не добежал. Он мне выстрелил в лицо с двух метров, прямо в голову. Потом мы выяснили через знакомых, что нападавший ранее судимым был, — рассказал Алексей.
Охранник и друг Алексея решили не обращаться в полицию. Сам Алексей подал заявление через две недели. Он передал все данные нападавшего, которые получил у знакомых, сотрудникам полиции.
«Дело в архиве»
— У меня два месяца была реабилитация. Две операции на челюсти. Всё вскрывали, сказали, что даже штифты не поставить, потому что не во что их ставить. Дело отдали следователю или дознавателю. Дознаватели меня раза два вызвали. Я дал пояснение. Тишина на полгода или год. Я раз позвонил: «Дознаватель в отпуске». Второй раз позвонил: «Дело ушло в архив, сейчас достанем». Я приезжаю туда. Они дело достали из архива, найти не могут, кто стрелял. Я говорю: «Вот вам все данные того, кто стрелял». Они не могут вызвать его на допрос. Он так и не был на допросе, — заявил Алексей. Выписку из больницы в редакцию НГС Алексей предоставить не смог, так как ее забрали полицейские, чтобы прикрепить к делу.
Алексей встречался с человеком, который стрелял в него.
— Он выше меня, худой. Старше меня. Ему под 35 лет, плюс-минус. Мы с ним разговаривали. Я у него спрашивал: «Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?». Он мне: «Я тебя не видел». Я у него спросил: «Ты нормальный, нет? Ты с двух метров в меня стреляешь. По-человечески чисто, ты мне внешность испортил». Он мне пообещал всё оплатить, и два года его нет уже, — рассказал Алексей.
Сейчас у Алексея нет четырех зубов. Из-за шрамов ему пришлось отрастить бороду. Он говорит, что ему стало тяжелее устроиться на работу.
— Я написал четыре жалобы в ФСБ, в прокуратуру, в управление МВД и в СК. Есть три ответа от структур (копии есть в распоряжении редакции. — Прим. ред). Все друг на друга ссылаются, — рассказал Алексей.
В прокуратуре Ленинского района города Новосибирска обращение Алексея зарегистрировали в июне 2021 года, оно до сих пор находится на рассмотрении.
По номеру телефона стрелявшего, который предоставил Алексей, корреспонденту НГС не ответили.
Ответ полиции
Алексей предоставил ответ МВД по Новосибирской области, который он получил в июне 2021 года. В ответ на его жалобу в ведомстве подтвердили, что 3 ноября 2020 года дознание по делу остановили.
— При изучении материалов уголовного дела ООД ГУ МВД России по Новосибирской области установлено, что дознание проведено не в полном объеме, постановление о приостановлении производства дознания подлежит отмене. В связи с чем в прокуратуру Ленинского района города Новосибирска подготовлено и направлено ходатайство, — рассказали Алексею в МВД.
После этого Алексей еще несколько раз обращался в полицию.
— Я приходил предпоследний раз в июле 2021 года. Они меня попросили рассказать всё. Я им: «Мне нечего рассказывать, вот вам номер уголовного дела, сами читайте». Я в сентябре снова пришел. Опять та же самая история. Они мне говорят, что дело передано в архив. Я спрашиваю причину. Мне говорят, что причину не знают. Следователь, которая передала дело в архив, больше не работает, — поделился Алексей.
В МВД по Новосибирской области по запросу НГС в начале октября сообщили, что дело Алексея всё же расследуется.
— Отделом дознания ОП
В МВД также пояснили, что срок давности по этой статье — 6 лет с момента совершения преступления.
В конце августа житель Заельцовского района в Новосибирске около 17 часов расстрелял из гладкоствольного ружья пятерых соседей по двору. Двое были госпитализированы. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину — Владимир Будаев был пьян, а в его квартире обнаружили целый арсенал оружия. Стрелявшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело о хулиганстве. Корреспонденты НГС съездили на место происшествия, чтобы выяснить, кем является стрелок с Лебедевского и почему он решил пострелять по людям.