Две операции, нет четырех зубов: сибиряк с 2019 года просит полицию поймать мужчину, который его подстрелил

— Негодяй достал оружие и начал стрелять. Охраннику в ремень попал, товарищу в живот две пули. Я побежал заступаться — не добежал. Он мне выстрелил в лицо с двух метров, прямо в голову. Потом мы выяснили через знакомых, что нападавший ранее судимым был, — рассказал Алексей.

Охранник и друг Алексея решили не обращаться в полицию. Сам Алексей подал заявление через две недели. Он передал все данные нападавшего, которые получил у знакомых, сотрудникам полиции.

«Дело в архиве»

— У меня два месяца была реабилитация. Две операции на челюсти. Всё вскрывали, сказали, что даже штифты не поставить, потому что не во что их ставить. Дело отдали следователю или дознавателю. Дознаватели меня раза два вызвали. Я дал пояснение. Тишина на полгода или год. Я раз позвонил: «Дознаватель в отпуске». Второй раз позвонил: «Дело ушло в архив, сейчас достанем». Я приезжаю туда. Они дело достали из архива, найти не могут, кто стрелял. Я говорю: «Вот вам все данные того, кто стрелял». Они не могут вызвать его на допрос. Он так и не был на допросе, — заявил Алексей. Выписку из больницы в редакцию НГС Алексей предоставить не смог, так как ее забрали полицейские, чтобы прикрепить к делу.

