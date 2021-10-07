Роспотребнадзор НСО обвинили в слабой работе с жалобами на продажу табака — какое наказание вынес суд

Мировой судья Железнодорожного района оштрафовал заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Ладу Самойлову на 6 000 рублей.

В суд с иском обратился первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев. Основанием для этого послужила жалоба общественной организации «Трезвый город» на бездействие Роспотребнадзора в борьбе с незаконной продажей табака.

— Наша организация около 10 лет занимается политикой оздоровления населения: мы планомерно боремся с продажей табака. В начале 2021 года мы заметили судебную практику Верховного суда, согласно которой, запрещается реализация табачной продукции во внестационарных павильонах и киосках. Мы нашли десятки таких нарушений в Новосибирске и направили в Роспотребнадзор жалобы с фотографиями и чеками с контрольных закупок, — сказал НГС представитель «Трезвого города» Денис Дудин.