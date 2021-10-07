Роспотребнадзор НСО обвинили в слабой работе с жалобами на продажу табака — какое наказание вынес суд

Лада Самойлова из Роспотребнадзора НСО получила штраф за работу с жалобами
Мировой судья Железнодорожного района оштрафовал заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Ладу Самойлову на
В суд с иском обратился первый заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев. Основанием для этого послужила жалоба общественной организации «Трезвый город» на бездействие Роспотребнадзора в борьбе с незаконной продажей табака.
— Наша организация около 10 лет занимается политикой оздоровления населения: мы планомерно боремся с продажей табака. В начале 2021 года мы заметили судебную практику Верховного суда, согласно которой, запрещается реализация табачной продукции во внестационарных павильонах и киосках. Мы нашли десятки таких нарушений в Новосибирске и направили в Роспотребнадзор жалобы с фотографиями и чеками с контрольных закупок, — сказал НГС представитель «Трезвого города» Денис Дудин.
Те ответы, которые поступали общественникам, их не удовлетворяли. По мнению представителей «Трезвого города», проверки не были полноценными.
— Пришлось обращаться в прокуратуру, потому что не принимались Роспотребнадзором решения, которые бы оградили население от незаконной реализации табачной продукции. Надзорный орган усмотрел основания для подачи иска в суд. На процесс представители Роспотребнадзора не явились, зато прислали письмо от руководителя Управления Александра Щербатова, который вступился за подчиненных, не усмотрев с их стороны нарушений, — продолжил рассказ Дудин.
Санкция за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан для должностных лиц колеблется от 5 до 10 тыс. рублей. Самойлову оштрафовали на
НГС не удалось получить оперативный комментарий Лады Самойловой — ее рабочий телефон не отвечает на звонки. Телефон руководителя пресс-службы — тоже. Редакция направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, в случае получения обратной связи новость будет дополнена.
В начале октября в Новосибирске полицейского оштрафовали на 3 миллиона по делу, связанному с совладельцем Traveler’s Coffee. Бывшего сотрудника МВД Евгения Пушкарева также отправили в колонию на 8 лет за незаконную слежку с использованием служебного положения.