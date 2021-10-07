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Над Новосибирском пролетели пять военных вертолетов — объясняем, что происходит

Эскадрилья попала на видео

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Эскадрилью заметили около 08:30

Эскадрилью заметили около 08:30

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Над Новосибирском пролетели пять военных вертолетов

Над Новосибирском сегодня, 7 октября, рано утром пролетели пять военных вертолетов. Эскадрилья попала на видео нашей читательницы.

— В 08:30 пролетели над Юго-Западным жилмассивом, — рассказала читательница НГС Анна.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что эскадрилья возвращалась с учений в Читу.

Дозвониться до пресс-службы Восточного военного округа на момент публикации не удалось.

В декабре прошлого года в небе над Новосибирском заметили засекреченный истребитель пятого поколения. Всего в России произведено 10 летных прототипов истребителя. Характеристики истребителя на сайте ОАК засекречены. Первый вылет летного образца состоялся в 2010 году.

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вертолетвоенные учения
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