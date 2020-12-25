В небе над Новосибирском заметили засекреченный истребитель пятого поколения

Как указано на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), на летных испытаниях у Су-57 сейчас стоит задача как следует отработать боевые режимы работы систем, стыковку с вооружением и его применение.



Всего в России произведено 10 летных прототипов истребителя. Характеристики истребителя на сайте ОАК засекречены. Первый вылет летного образца состоялся в 2010 году.