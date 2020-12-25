В небе над Новосибирском заметили засекреченный истребитель пятого поколения

Над Новосибирском заметили истребитель Су-57
Утром в эту пятницу, 25 декабря, над Новосибирском пролетел Су-57 — новейший многофункциональный истребитель пятого поколения.
Нашему фотографу Александру Ощепкову удалось снять на видео пролетевший истребитель Су-57. Посмотрите, как это было.
Как указано на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), на летных испытаниях у Су-57 сейчас стоит задача как следует отработать боевые режимы работы систем, стыковку с вооружением и его применение.
Всего в России произведено 10 летных прототипов истребителя. Характеристики истребителя на сайте ОАК засекречены. Первый вылет летного образца состоялся в 2010 году.
В пресс-службе ЦВО информацию о пролетевшем истребителе Су-57 пока уточняют.
Ранее этот истребитель был замечен в Новосибирске весной в 2018 году. Тогда сибирячке Нине Семашко удалось сфотографировать пролетающий самолет.