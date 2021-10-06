За прошедший сентябрь в Новосибирской области почти на 30% упала рождаемость

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за сентябрь 2021 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.



Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с сентябрем 2020 года на 6,7%. Так, если в сентябре 2020 года было зарегистрировано 3288 записей о смерти, то в этом году за аналогичный период умерло на 221 жителя Новосибирской области больше.

При этом в регионе в сентябре 2021 года рождаемость упала на 28,5% — было зарегистрировано 2429 младенцев. А в прошлом году в этом же месяце родилось 3396 новосибирцев.