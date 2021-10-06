За прошедший сентябрь в Новосибирской области почти на 30% упала рождаемость

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за сентябрь 2021 года. В документе указано, сколько за тот месяц было сделано записей о смертях, разводах и свадьбах.
Оказалось, что количество умерших людей выросло по сравнению с сентябрем 2020 года на 6,7%. Так, если в сентябре 2020 года было зарегистрировано 3288 записей о смерти, то в этом году за аналогичный период умерло на 221 жителя Новосибирской области больше.
При этом в регионе в сентябре 2021 года рождаемость упала на 28,5% — было зарегистрировано 2429 младенцев. А в прошлом году в этом же месяце родилось 3396 новосибирцев.
Число разводов в регионе за этот месяц снизилось. В сентябре 2020 года было зафиксировано 1593 развода, а в 2021 году — 1171.
В августе цифры по смертности были еще выше. В 2021 году — 4300, в 2020 году — 3282. Рождаемость была примерно на одном уровне. В 2021 году — 2589, в 2020 году — 2530.
Новосибирскстат назвал средний возраст новосибирцев. В 2020 году он составил 39,6 года. Средний возраст населения других городских поселений области — 39,7 года.