Мэрия Новосибирска выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов на Речном вокзале

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Зыряновской, 55, которая принадлежит мэрии города.
Извещение об аукционе появилось сегодня. На сайте мэрии Новосибирска говорится, что начальная цена квартиры площадью
Квартиру на Зыряновской выставили по постановлению мэрии. В нем говорится и о причине продажи:
— В связи с невозможностью использования жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска постановляю организовать продажу жилых помещений, — говорится в документе.
Помимо квартиры на Зыряновской, 55, продать должны еще одно жилье — на улице Кирова, 44/2 площадью
В мэрии Новосибирска объяснили, что квартира такой площади не востребована. При выделении квартиры в соцнайм на одного человека должно приходиться
— Планируется деньги от продажи объектов направить на ремонт других квартир, которые находятся на балансе, и передать их нуждающимся, — добавили в мэрии.
В августе мэрия Новосибирска выставила на продажу два недостроенных здания — торги назначены на 5 октября, извещение опубликовано в бюллетене муниципалитета.