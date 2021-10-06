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Мэрия Новосибирска выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов на Речном вокзале

Вырученные деньги отправят на ремонт других социальных квартир

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Площадь выставленной квартиры — <nobr class="_">164,5 кв. м</nobr>

Площадь выставленной квартиры — 164,5 кв. м

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В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Зыряновской, 55, которая принадлежит мэрии города.

Извещение об аукционе появилось сегодня. На сайте мэрии Новосибирска говорится, что начальная цена квартиры площадью 164,5 кв. м — 14,3 миллиона рублей. Шаг аукциона — 715 тысяч, а размер задатка — 1,4 миллиона. При этом в документах указано, что квартира располагается на 9–10-м этажах. На сайте N1.RU 5-комнатная квартира, похожая по площади, стоит около 16 миллионов рублей.

Квартиру на Зыряновской выставили по постановлению мэрии. В нем говорится и о причине продажи:

— В связи с невозможностью использования жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска постановляю организовать продажу жилых помещений, — говорится в документе.

Помимо квартиры на Зыряновской, 55, продать должны еще одно жилье — на улице Кирова, 44/2 площадью 158,4 кв. м.

В мэрии Новосибирска объяснили, что квартира такой площади не востребована. При выделении квартиры в соцнайм на одного человека должно приходиться 15 кв. м, получается, что семья должна состоять минимум из 10 человек. При этом сдать квартиру без ремонта мэрия не может, а на такой площади он будет очень дорогим.

— Планируется деньги от продажи объектов направить на ремонт других квартир, которые находятся на балансе, и передать их нуждающимся, — добавили в мэрии.

В августе мэрия Новосибирска выставила на продажу два недостроенных здания — торги назначены на 5 октября, извещение опубликовано в бюллетене муниципалитета.

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аукционмэрия Новосибирска
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