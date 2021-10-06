Мэрия Новосибирска выставила на аукцион двухуровневую квартиру за 14 миллионов на Речном вокзале

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру на улице Зыряновской, 55, которая принадлежит мэрии города.

Извещение об аукционе появилось сегодня. На сайте мэрии Новосибирска говорится, что начальная цена квартиры площадью 164,5 кв. м — 14,3 миллиона рублей. Шаг аукциона — 715 тысяч, а размер задатка — 1,4 миллиона. При этом в документах указано, что квартира располагается на 9–10-м этажах. На сайте N1.RU 5-комнатная квартира, похожая по площади, стоит около 16 миллионов рублей.