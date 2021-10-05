В Новосибирске проверят систему оповещения — где включат сирены

В Новосибирске пройдет тренировка по гражданской обороне
Завтра утром, 6 октября, в Новосибирске пройдет тренировка по гражданской обороне. В это время проверят систему оповещения населения.
— В 10:40 запланировано включение сигнала «Внимание всем!» и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов с 10:43 до 10:44 по местному времени. В Новосибирске сработают предупредительные сигналы электросирен и уличные громкоговорители, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.
В аэропорту Толмачево, на площади Ленина, железнодорожном вокзале и станциях метро будут транслировать информацию о том, что идет проверка системы оповещения. Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и заниматься повседневными делами.
В прошлый раз тренировку по гражданской обороне проводили в прошлом октябре. Тогда в городе также выли сирены.