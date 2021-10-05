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В Новосибирске проверят систему оповещения — где включат сирены

Жителей просят не паниковать

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Оповещения включат на станциях метро

Оповещения включат на станциях метро

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В Новосибирске пройдет тренировка по гражданской обороне

Завтра утром, 6 октября, в Новосибирске пройдет тренировка по гражданской обороне. В это время проверят систему оповещения населения.

— В 10:40 запланировано включение сигнала «Внимание всем!» и замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов с 10:43 до 10:44 по местному времени. В Новосибирске сработают предупредительные сигналы электросирен и уличные громкоговорители, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

В аэропорту Толмачево, на площади Ленина, железнодорожном вокзале и станциях метро будут транслировать информацию о том, что идет проверка системы оповещения. Жителям рекомендуют соблюдать спокойствие и заниматься повседневными делами.

В прошлый раз тренировку по гражданской обороне проводили в прошлом октябре. Тогда в городе также выли сирены.

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гражданская оборонаоповещениесирены
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