Аппарат космического корабля «Восток» с дырами от испытаний передали новосибирскому музею — 7 фотографий

Сегодня, 4 октября, сотрудникам Музея Новосибирска передали спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ранее он хранился на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел момент передачи аппарата музею — делимся этими кадрами с вами.
— Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля «Восток». Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова — они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
В марте российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции, на которой он работал.