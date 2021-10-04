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Аппарат космического корабля «Восток» с дырами от испытаний передали новосибирскому музею — 7 фотографий

Его еще предстоит отреставрировать

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Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» перевезли в Музей Новосибирска

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» перевезли в Музей Новосибирска

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Сегодня, 4 октября, сотрудникам Музея Новосибирска передали спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Ранее он хранился на территории Новосибирского опытного завода измерительных приборов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел момент передачи аппарата музею — делимся этими кадрами с вами.

В мэрии рассказали, что в начале 1960-х аппарат проходил огневые и механические испытания, которые имитировали попадание в него метеоров

В мэрии рассказали, что в начале 1960-х аппарат проходил огневые и механические испытания, которые имитировали попадание в него метеоров

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— Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля «Восток». Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова — они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

На корпусе и сейчас видны следы от этих испытаний, в том числе сквозные отверстия

На корпусе и сейчас видны следы от этих испытаний, в том числе сквозные отверстия

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Аппарат направят на СибНИА им. Чаплыгина — там его восстановят. Руководить восстановлением будет директор фирмы «Авиареставрация», профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимир Бернс

Аппарат направят на СибНИА им. Чаплыгина — там его восстановят. Руководить восстановлением будет директор фирмы «Авиареставрация», профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ НЭТИ Владимир Бернс

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Сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования аппарата. А уже после реставрации его поместят в здание Музея Новосибирска на Советской, 24

Сроки реставрации станут известны только после тщательного обследования аппарата. А уже после реставрации его поместят в здание Музея Новосибирска на Советской, 24

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Там же откроется дом-музей всемирно известного теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка

Там же откроется дом-музей всемирно известного теоретика полетов в космос Юрия Кондратюка

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Габариты аппарата не позволяют пронести его через окна и двери, поэтому он будет помещен в здание в процессе реконструкции до установки крыши

Габариты аппарата не позволяют пронести его через окна и двери, поэтому он будет помещен в здание в процессе реконструкции до установки крыши

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В марте российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Новосибирск с Международной космической станции, на которой он работал.

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космический аппаратмузейВосток
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