Аппарат космического корабля «Восток» с дырами от испытаний передали новосибирскому музею — 7 фотографий

— Всего было 13 спускаемых аппаратов, которые летали с разными экспедициями корабля «Восток». Мы не знаем, какой именно аппарат достался нам. Но мы сможем определить это в процессе реставрации, когда под обшивкой увидим серийный номер корабля. Это точно не те аппараты, на которых летали Гагарин и Терешкова — они давно стоят в музее. Нам предстоит выяснить, в каких миссиях аппарат участвовал и кто из космонавтов спускался на нем, — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

