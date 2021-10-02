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На улице Кирова завершили благоустройство сквера. Посмотрите, на что потратили 2,8 миллиона

Но это был только первый этап благоустройства

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В первую очередь в сквере начали обустраивать дорожно-тропиночную сеть

В первую очередь в сквере начали обустраивать дорожно-тропиночную сеть

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На улице Кирова в Новосибирске закончили благоустройство сквера

В Новосибирске закончилось благоустройство сквера на улице Кирова, которое обошлось в 2,8 миллиона.

— Работы по благоустройству начались летом 2021 года, заказчиком выступил МКУ «Горзеленхоз» — наше подведомственное учреждение. Оно отвечает за содержание этого сквера, который к нам перешел с прошлого года. В первую очередь был отыгран контракт на ремонт дорожно-тропиночной сети, — пояснила Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии.

Работы велись с лета

Работы велись с лета

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То есть раньше дорожки там были разрушены, а теперь их сделали. Кроме того, в этот контракт было включено обновление парковой мебели — лавочек и урн и отремонтирована одна входная группа со стороны улицы Шевченко, где было разрушено ограждение. Это первый этап благоустройства.

— Дальше мы занимаемся зелеными насаждениями. Нужна новая ландшафтная разработка по деревьям, кустарникам, цветочному оформлению. Деревьями давно никто не занимался, они требуют ухода, формовочной обрезки. Основные аварийные деревья мы убрали, теперь нужно дальше продолжать, — рассказала о планах Мария Смирнова.

В сквере установили новые урны и лавочки

В сквере установили новые урны и лавочки

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В сквере еще убрали детскую площадку, потому что она не соответствовала техническим требованиям. В ближайшее время на ее месте установят новую.

Мария Смирнова сообщила, что подрядчиком выступило ООО «Горстрой», существующее с мая 2019 года.

По данным «Контур.Фокуса», последние два контракта компания получила в марте и сентябре. Они связаны с ремонтом и обустройством дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. Один из них на 7 миллионов рублей, другой — около 10. Всего у компании было 7 контрактов на 31,9 миллиона рублей. При этом чистая прибыль компании за 2020 год — 47 тысяч рублей.

В дальнейшем в сквере будут заниматься деревьями и кустарниками

В дальнейшем в сквере будут заниматься деревьями и кустарниками

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Ранее мы рассказывали о том, сколько денег потратили на благоустройство сквера на улице Челюскинцев.

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