На улице Кирова завершили благоустройство сквера. Посмотрите, на что потратили 2,8 миллиона

То есть раньше дорожки там были разрушены, а теперь их сделали. Кроме того, в этот контракт было включено обновление парковой мебели — лавочек и урн и отремонтирована одна входная группа со стороны улицы Шевченко, где было разрушено ограждение. Это первый этап благоустройства.

