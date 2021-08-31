Рядом с новосибирским цирком заканчивают работы в сквере — посмотрите, на что потратили 3,5 миллиона

В Новосибирске обустроили сквер за домом Челюскинцев, 17 рядом с цирком — там заменили твердое покрытие и отремонтировали лестницы. По госконтракту подрядчик должен был выполнить работы до 25 августа, до сих пор в сквере не стоят скамейки и урны.

В сквере, который, по словам местных жителей, раньше был в ужасном состоянии, обновили покрытие и отремонтировали лестницу. Николай Мерзляков, председатель дома на Челюскинцев, 17, рассказал, что жители ждали обновление сквера много лет.