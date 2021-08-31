Рядом с новосибирским цирком заканчивают работы в сквере — посмотрите, на что потратили 3,5 миллиона

В Новосибирске подрядчик заканчивает работы в сквере на Челюскинцев
В Новосибирске обустроили сквер за домом Челюскинцев, 17 рядом с цирком — там заменили твердое покрытие и отремонтировали лестницы. По госконтракту подрядчик должен был выполнить работы до 25 августа, до сих пор в сквере не стоят скамейки и урны.
В сквере, который, по словам местных жителей, раньше был в ужасном состоянии, обновили покрытие и отремонтировали лестницу. Николай Мерзляков, председатель дома на Челюскинцев, 17, рассказал, что жители ждали обновление сквера много лет.
— 8 июня был заключен муниципальный контракт на благоустройство. За этот период заменили покрытия, здесь был разрушенный асфальт, отремонтировали лестницы 2 штуки, установлены перила, восстановлены парапетные стенки с парапетными крышками. Осталось установить скамейки и урны. И еще один элемент будет установлен — пандус, — рассказал Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств.
Жители ближайших домов переживали, когда начались работы из-за сноса больных деревьев. Работникам пришлось объяснять жителям, что происходит.
— В первую очередь, что здесь был хороший каркас насаждений, они достаточно в удовлетворительном состоянии, требуют регулярных работ по уходу. Это обрезка ветвей, формирования крон деревьев. Эти работы мы запланировали после того, как организация закончит с твердыми покрытиями. И на осенний период запланированы работы по посадке снежноягодника, — рассказала директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.
Для облагораживания сквера МКУ «Горзеленхоз» заключил три контракта на общую сумму 3,5 миллиона рублей, деньги использовались из бюджета города. Подрядчиком выступила компания ООО «СК Синергия», ее директор Степан Живило. По данным «Контур.Фокуса», компания была создана только в апреле 2021 года. Других госконтрактов у компании заключено не было.
В саму лестницу несколько лет назад врезался автомобиль и испортил ее внешний вид.
— Это была долгие годы не очень ухоженная территория. Она была в ведении администрации Центрального округа. У них вечно не хватало денег, чтобы содержать и ремонтировать. И во время избирательной компании год назад жители дали мне наказ, чтобы здесь сделать ремонт комплексный, здесь были разрушены ступеньки, была разрушена подпорная стена: во-первых, от времени, а во-вторых, ее сбил автомобиль. И нужно было содержать всё комплексно. Теперь мы видим, что небольшой сквер станет благоустроенным, — рассказал Антон Тыртышный, заместитель председателя городского совета.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, когда в городе будет открыт Заельцовский парк.