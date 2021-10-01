1 октября пятница
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 2/10
usd 72.66
eur 84.31
Тема дняНовый угольный разрез под Новосибирском. Чей он?
Все новости
Все новости

В Пограничном управлении ФСБ России по НСО вышел на работу новый руководитель

Полковник Алексей Знаменский прибыл в Новосибирск из Крыма, а прежний начальник уезжает в Москву на повышение

1 289
25Обсудить

Поделиться

До переезда в Новосибирск Алексей Знаменский занимал пост руководителя погрануправления по Республике Крым

До переезда в Новосибирск Алексей Знаменский занимал пост руководителя погрануправления по Республике Крым

Поделиться

Сегодня, 1 октября, вступил в должность новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области полковник Алексей Знаменский.

Об этом сообщили корреспонденту НГС в самом управлении и уточнили, что прежний руководитель Владимир Корецкий еще находится в Новосибирске, но уже собирается в Москву на повышение.

— С сегодняшнего дня начальник — полковник Знаменский Алексей Евгеньевич. Корецкий в Москву перевелся. Он еще на месте, но уже не исполняет обязанности, — пояснили в погрануправлении.

Ранее, как сообщает издание «Континет-Сибирь», Знаменский занимал должность начальника службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в городе Джанкой. Был назначен на должность руководителя погрануправления указом президента России от 20 сентября 2021 года.

О работе полковника Знаменского на прежнем месте известно немного. В начале апреля 2018 года на сайте Центра культуры и досуга города Армянска упомянуто, что Алексей Знаменский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 74-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

В мае того же года на официальном портале правительства Республики Крым размещена новость о торжественном открытии в Джанкое памятника в честь 100-летия образования пограничной охраны. На мероприятии выступил и начальник местного погрануправления Алексей Знаменский.

А в сентябре 2018 года РИА Новости Крым сообщили о том, что Знаменский торжественно поднял флаг на первом бронированном катере А-25ПС на воздушной подушке, который был специально разработан по заказу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Сегодня в Новосибирске случились еще два крупных назначения: мэр нашел главу департамента транспорта города, а в новосибирском правительстве появился новый министр труда и соцразвития.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ФСБназначениеПограничное управление
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...