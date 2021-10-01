В Пограничном управлении ФСБ России по НСО вышел на работу новый руководитель

Сегодня, 1 октября, вступил в должность новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области полковник Алексей Знаменский.



Об этом сообщили корреспонденту НГС в самом управлении и уточнили, что прежний руководитель Владимир Корецкий еще находится в Новосибирске, но уже собирается в Москву на повышение.



— С сегодняшнего дня начальник — полковник Знаменский Алексей Евгеньевич. Корецкий в Москву перевелся. Он еще на месте, но уже не исполняет обязанности, — пояснили в погрануправлении.

