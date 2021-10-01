В Пограничном управлении ФСБ России по НСО вышел на работу новый руководитель

Сегодня, 1 октября, вступил в должность новый руководитель Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области полковник Алексей Знаменский.
Об этом сообщили корреспонденту НГС в самом управлении и уточнили, что прежний руководитель Владимир Корецкий еще находится в Новосибирске, но уже собирается в Москву на повышение.
— С сегодняшнего дня начальник — полковник Знаменский Алексей Евгеньевич. Корецкий в Москву перевелся. Он еще на месте, но уже не исполняет обязанности, — пояснили в погрануправлении.
Ранее, как сообщает издание «Континет-Сибирь», Знаменский занимал должность начальника службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в городе Джанкой. Был назначен на должность руководителя погрануправления указом президента России от 20 сентября 2021 года.
О работе полковника Знаменского на прежнем месте известно немного. В начале апреля 2018 года на сайте Центра культуры и досуга города Армянска упомянуто, что Алексей Знаменский принял участие в торжественном мероприятии, посвященном
В мае того же года на официальном портале правительства Республики Крым размещена новость о торжественном открытии в Джанкое памятника в честь 100-летия образования пограничной охраны. На мероприятии выступил и начальник местного погрануправления Алексей Знаменский.
А в сентябре 2018 года РИА Новости Крым сообщили о том, что Знаменский торжественно поднял флаг на первом бронированном катере А-25ПС на воздушной подушке, который был специально разработан по заказу Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Сегодня в Новосибирске случились еще два крупных назначения: мэр нашел главу департамента транспорта города, а в новосибирском правительстве появился новый министр труда и соцразвития.