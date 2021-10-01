«Как без народного продукта?» В Красноярске заговорили о дефиците «Доширака» — что с популярной лапшой в Новосибирске

— Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Кроме того, в ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши и других товарных марок, как российских, так и зарубежных, — уточнил Дмитрий Болотов.

Компания «Доширак» прокомментировала поднявшуюся волну беспокойства за лапшу челябинскому изданию 74.RU. В компании рассказали, что дефицит мог произойти из-за большого спроса.

— Мы также наблюдаем некоторые новости и статьи на порталах по поводу нашей продукции. Можем вам лично ответить, что данная информация неверна, — сообщили в компании. — На самом деле на втором нашем заводе идет установка дополнительных линий производства, всё равно при этом долгосрочного сокращения производства продукции не происходит. В вашей области очень высокий спрос на нашу продукцию, спрос больше, чем мы можем поставлять для вашего региона.