«Как без народного продукта?» В Красноярске заговорили о дефиците «Доширака» — что с популярной лапшой в Новосибирске

НГС проверил наличие «Доширака» в магазинах Новосибирска
На этой неделе в разных городах России с полок магазинов начал пропадать «Доширак». Первыми тревогу забили в Красноярске. После похожие проблемы образовались в Омске, Волгограде, Санкт-Петербурге и некоторых других городах. Корреспондент НГС прошлась по продуктовым магазинам в центре Новосибирска, чтобы посмотреть, есть ли в них «Доширак». Зафиксирован ли в Новосибирске дефицит и как объясняют его исчезновение в других регионах — читайте в нашем материале.
Что произошло
Дефицит «Доширака» в Красноярске нашим коллегам из NGS24.RU объяснил представитель одной из компаний-ритейлеров, руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
— Действительно, производители лапши «Доширак» предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии. Поставки лапши этой марки в течение нескольких месяцев будут осуществляться не в полном объеме. Возобновить полноценные отгрузки товара производители обещают к концу года. Кроме того, в ассортименте наших магазинов представлено большое количество лапши и других товарных марок, как российских, так и зарубежных, — уточнил Дмитрий Болотов.
Компания «Доширак» прокомментировала поднявшуюся волну беспокойства за лапшу челябинскому изданию 74.RU. В компании рассказали, что дефицит мог произойти из-за большого спроса.
— Мы также наблюдаем некоторые новости и статьи на порталах по поводу нашей продукции. Можем вам лично ответить, что данная информация неверна, — сообщили в компании. — На самом деле на втором нашем заводе идет установка дополнительных линий производства, всё равно при этом долгосрочного сокращения производства продукции не происходит. В вашей области очень высокий спрос на нашу продукцию, спрос больше, чем мы можем поставлять для вашего региона.
В одном из сибирских телеграм-каналов, сообщает NGS24.RU, аналогичный ответ распространяют и относительно Красноярского края — что дефицит лапши случился из-за высокого спроса.
— В этом году ситуация почему-то кардинально перевернулась в сторону увеличения потребления продукции быстрого приготовления, — пояснил коммерческий директор «Доширак.рус» Андрей Виноградов. — Поскольку «Доширак» является лидером в этой области, поэтому основной удар пришелся на нас. С одной стороны, к счастью. Но, с другой стороны, нужно понимать, что линии имеют определенную производительность, да и человеческий фактор тоже. В начале сезона завод работал практически в три смены, и то, что коэффициент сезонности сказался в нашу пользу, это, наверное, хорошо. Люди поехали на наше Черное море, что стало причиной колоссального взрыва в продажах нашего бренда. Завод просто не успевает вырабатывать продукцию и насытить рынок. В октябре на завод приходит одна линия, к марту — вторая. Но товар с полок не исчезал. На протяжении всего времени ритейлеры — как федеральные, так и локальные — были обеспечены основным «паровозным» продуктом: лотком, «квисти», пюре и некоторыми другими позициями ассортимента. Да, кое-что у нас немножко хромает, но лишь потому, что «Доширак» отъел серьезную долю у наших конкурентов.
Как дела в Новосибирске
Корреспондент НГС побывала в четырех магазинах в центре Новосибирска: «Универсам», «Лента», «Ярче» и «Магнит». В одном из магазинов и правда обнаружились проблемы с поставками «Доширака».
— Его привозят, но не во всем объеме. Так как у поставщика, который нам его привозит, не всё есть, — рассказала администратор магазина «Универсам».
В наличии «Доширак» был в каждом магазине.
— Он в таких же объемах. Красный раскупили уже. Всё есть. Пусть не болтают ерунду. Как без народного продукта? — поделилась представительница магазина «Ярче».
Отсутствие дефицита подтвердили в «Ленте» и «Магните». Они сообщили, что лапшу быстрого приготовления привозят вовремя и в полном объеме.
Паника в соцсетях
«Доширак» за долгие годы существования стал чуть ли не культовым продуктом. Новость о том, что в Красноярске пришел дефицит «Доширака», распространилась в твиттере и вышла в «актуальные» в России. Некоторые успели попрощаться навсегда со знаменитой лапшой.
Некоторые связывают повышенный спрос на «Доширак» и его дефицит в Красноярске с началом продажи IPhone 13.
Пользователи соцсети хвастаются тем, что «Доширак» в городе есть, и даже со скидками. В новосибирском «Ярче», к слову, на «Доширак» тоже скидки.
Ну а некоторые просто захотели поесть «Доширака», пока еще есть возможность.
Благодаря простоте приготовления, удобству упаковки и разнообразию вкусов лапша быстрого приготовления стала очень популярной в России еще в девяностые годы. И с того же времени появились те, кто говорил, что в дошираках нет ничего плохого, и те, кто заявлял, что хуже еды не придумаешь — мол, там сплошные красители, заменители, добавки и прочая химия. Эксперты рассказали, из чего состоит знаменитая лапша быстрого приготовления.