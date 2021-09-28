Девять рейсов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана в городе

В Новосибирске не могут приземлиться девять самолетов из-за тумана
В Новосибирске утром 28 сентября не смогли приземлиться девять рейсов. Как рассказали в пресс-службе Толмачево, все они ушли на запасной аэродром.
Рейсы 6541 (Санкт-Петербург), 2937 (Сочи — Барнаул), 311 (Сочи — Барнаул), 1890 (Анталья — Новосибирск), PC CV 9741 (Люксембург — Чжэнчжоу), У6 100 (Москва — Новосибирск), С7 5224 (Чита — Новосибирск), С7 5212 (Благовещенск — Новосибирск), СУ 2947 (Симферополь — Новосибирск) не смогли приземлиться в Толмачево из-за погодных условий, рассказали в пресс-службе Толмачево. Они ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы кружили над городом больше часа.
Как рассказали в пресс-службе Толмачево, еще восемь рейсов ждут улучшения видимости, чтобы вылететь из аэропорта.
В Новосибирске в аэропорту Толмачево приземлился рейс из Москвы, который летел в Кемерово, из-за первого снега.