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Самолет вместо Кемерова сел в Новосибирске из-за первого снега

Такое решение принял командир судна

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Рейс, улетевший в Новосибирск, должен прибыть в точку назначения в 13:10

Рейс, улетевший в Новосибирск, должен прибыть в точку назначения в 13:10

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В Новосибирске в аэропорту Толмачево приземлился рейс из Москвы, который летел в Кемерово.

— Самолет S7 улетел в Новосибирск из-за метеоусловий. Командир посчитал, что так нужно, — ответили в справочной аэропорта Кемерова.

При этом аэропорт не закрыт на прием самолетов. Рейс, улетевший в Новосибирск, должен прибыть в точку назначения в 13:10.

Корреспондент НГС обратилась в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.

Днем, 16 сентября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске — одному из пассажиров стало плохо.

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аэропорт Толмачёвосамолет
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