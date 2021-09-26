Самолет вместо Кемерова сел в Новосибирске из-за первого снега

В Новосибирске в аэропорту Толмачево приземлился рейс из Москвы, который летел в Кемерово.
— Самолет S7 улетел в Новосибирск из-за метеоусловий. Командир посчитал, что так нужно, — ответили в справочной аэропорта Кемерова.
При этом аэропорт не закрыт на прием самолетов. Рейс, улетевший в Новосибирск, должен прибыть в точку назначения в 13:10.
Корреспондент НГС обратилась в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
Днем, 16 сентября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирске — одному из пассажиров стало плохо.