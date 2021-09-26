Где родился, там пригодился: треть новосибирцев считают, что смогут построить карьеру в родном городе

4 из 10 жителей считают, что
Больше трети опрошенных жителей Новосибирска (37%) считают, что смогут построить карьеру в родном городе. 22% уверены, что в Новосибирске им ничего не светит. Еще 41% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. К слову, с каждым годом количество оптимистов в городе уменьшается. Если в 2014 году Новосибирск назвали хорошим местом с точки зрения построения карьеры 55% опрошенных, в
Москвичи чаще жителей других городов называли свой город лучшим для карьеры (71%). Второе место — у Санкт-Петербурга (63%), третье — у Казани (53%). В
По мнению жителей, сложнее всего строить карьеру в Волгограде (13%), Омске (14%) и Саратове (13%).
Ранее Новосибирскстат назвал столицу Сибири «городом в возрасте». Средний возраст населения Новосибирска приближается к 40 годам.