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Где родился, там пригодился: треть новосибирцев считают, что смогут построить карьеру в родном городе

С каждым годом количество оптимистов в городе уменьшается

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22% опрошенных жителей уверены, что в Новосибирске им ничего не светит

22% опрошенных жителей уверены, что в Новосибирске им ничего не светит

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4 из 10 жителей считают, что Новосибирск — лучший город для карьеры

Больше трети опрошенных жителей Новосибирска (37%) считают, что смогут построить карьеру в родном городе. 22% уверены, что в Новосибирске им ничего не светит. Еще 41% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. К слову, с каждым годом количество оптимистов в городе уменьшается. Если в 2014 году Новосибирск назвали хорошим местом с точки зрения построения карьеры 55% опрошенных, в 2018-м — 48%, в 2020-м — 41%, то в 2021-м — уже 37%. Такие данные получил в ходе опроса сервис SuperJob.

Москвичи чаще жителей других городов называли свой город лучшим для карьеры (71%). Второе место — у Санкт-Петербурга (63%), третье — у Казани (53%). В топ-5 также попали Тюмень и Екатеринбург (49% и 48% соответственно).

По мнению жителей, сложнее всего строить карьеру в Волгограде (13%), Омске (14%) и Саратове (13%).

Ранее Новосибирскстат назвал столицу Сибири «городом в возрасте». Средний возраст населения Новосибирска приближается к 40 годам.

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