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«Проблема не решается»: в доме на Коммунстроевской из кранов с холодной водой потекла горячая

Кипяток льется из кранов уже 4 дня

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В УК сообщили, что проблему решают, но когда исправят — неизвестно

В УК сообщили, что проблему решают, но когда исправят — неизвестно

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В двухэтажке на улице Коммунстроевской в Октябрьском районе Новосибирска несколько суток из крана с холодной водой бежит кипяток. Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома.

— На улице Коммунстроевской, 207 четвертые сутки из холодного крана бежит кипяток. Звонила, не переставая, в 051, в ЖЭУ — заявки принимают, но проблема так и не решается. Сейчас общалась с диспетчером ЖЭУ, мне ответили, что повторно подали заявку 25 сентября в 17:15. Заявку принял начальник «Горводоканала» Процук, сказал, что не знает, когда проблема будет устранена, — пожаловалась сибирячка.

В управляющей компании «Октябрьская» корреспонденту НГС подтвердили, что сигнал о проблеме приняли:

— Заявку жительницы приняли, отправили в ЖЭУ, там уже давно работают — с 51-го участка нам звонил диспетчер, а также диспетчерская мэрии. Меры принимаются.

Однако в диспетчерской уточнили, что точное время устранения дефекта неизвестно. Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-центром «Горводоканала», однако в едином диспетчерском пункте по приему аварийных заявок сообщили, что по выходным он не работает.

Корреспондент НГС направил запрос в СГК с вопросом о наличии поблизости к дому поломок, которые могли бы привести к проблеме. На момент публикации новости ответа оттуда не последовало.

Обновление:

— Причиной нагревания холодной воды стал дефект на теплосети и попадание горячей воды в канал. В самое ближайшее время бригада откачает горячую воду и приступит к ремонту, — сообщила НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.

В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября. Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября.

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УКкипяток
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