«Проблема не решается»: в доме на Коммунстроевской из кранов с холодной водой потекла горячая

В двухэтажке на улице Коммунстроевской в Октябрьском районе Новосибирска несколько суток из крана с холодной водой бежит кипяток. Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома.
— На улице Коммунстроевской, 207 четвертые сутки из холодного крана бежит кипяток. Звонила, не переставая, в 051, в ЖЭУ — заявки принимают, но проблема так и не решается. Сейчас общалась с диспетчером ЖЭУ, мне ответили, что повторно подали заявку 25 сентября в
В управляющей компании «Октябрьская» корреспонденту НГС подтвердили, что сигнал о проблеме приняли:
— Заявку жительницы приняли, отправили в ЖЭУ, там уже давно работают — с
Однако в диспетчерской уточнили, что точное время устранения дефекта неизвестно. Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-центром «Горводоканала», однако в едином диспетчерском пункте по приему аварийных заявок сообщили, что по выходным он не работает.
Корреспондент НГС направил запрос в СГК с вопросом о наличии поблизости к дому поломок, которые могли бы привести к проблеме. На момент публикации новости ответа оттуда не последовало.
Обновление:
— Причиной нагревания холодной воды стал дефект на теплосети и попадание горячей воды в канал. В самое ближайшее время бригада откачает горячую воду и приступит к ремонту, — сообщила НГС пресс-секретарь СГК Наталья Барсукова.
В Новосибирске 24 сентября компания «СГК» начала давать тепло в многоквартирные дома второй очереди. Подключение начали 22 сентября. Все многоквартирные дома СГК планирует подключить к 27 сентября.