«Проблема не решается»: в доме на Коммунстроевской из кранов с холодной водой потекла горячая

В двухэтажке на улице Коммунстроевской в Октябрьском районе Новосибирска несколько суток из крана с холодной водой бежит кипяток. Об этом в редакцию НГС сообщила жительница дома.



— На улице Коммунстроевской, 207 четвертые сутки из холодного крана бежит кипяток. Звонила, не переставая, в 051, в ЖЭУ — заявки принимают, но проблема так и не решается. Сейчас общалась с диспетчером ЖЭУ, мне ответили, что повторно подали заявку 25 сентября в 17:1 5. Заявку принял начальник «Горводоканала» Процук, сказал, что не знает, когда проблема будет устранена, — пожаловалась сибирячка.