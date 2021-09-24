«Уже час стоим»: на Димитровском мосту образовалась пробка в 8 баллов

Новосибирцы застряли в пробке на Димитровском мосту на несколько часов
В Новосибирске утром 24 сентября на Димитровском мосту автомобилисты попали в пробку
Как сообщают пользователи 2ГИС, на Димитровском мосту было сразу две небольшие аварии. Пробка растянулась на расстояние больше
— Димитровский мост просто стоит. Уже час с проспекта Димитрова едем. Только до «Гиганта» доехали. Скорые проехать не могут, так как едем со скоростью муравья, — рассказал читатель НГС.
Некоторые пользователи 2ГИС пишут, что стоят в пробке полтора часа.
— Уже час стоим без движения! Это является уважительной причиной при опоздании на работу? — пишет новосибирец в приложении 2ГИС.
Пробка собрала десятки комментариев в приложении.
Вечером 23 сентября на Бердском шоссе в Новосибирске образовались серьезные пробки даже по меркам вечернего часа пик. При движении в сторону области водители попали в затор длиной в несколько километров. Движение парализовали несколько ДТП, которые произошли с разницей в несколько километров в районе «Ленты».