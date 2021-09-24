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«Уже час стоим»: на Димитровском мосту образовалась пробка в 8 баллов

Новосибирцы опаздывают на работу из-за пробки на мосту

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Как сообщают пользователи 2ГИС, на Димитровском мосту было сразу две небольшие аварии

Как сообщают пользователи 2ГИС, на Димитровском мосту было сразу две небольшие аварии

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Новосибирцы застряли в пробке на Димитровском мосту на несколько часов

В Новосибирске утром 24 сентября на Димитровском мосту автомобилисты попали в пробку 8 баллов. Пробка образовалась около 8 утра.

Как сообщают пользователи 2ГИС, на Димитровском мосту было сразу две небольшие аварии. Пробка растянулась на расстояние больше 5 километров.

— Димитровский мост просто стоит. Уже час с проспекта Димитрова едем. Только до «Гиганта» доехали. Скорые проехать не могут, так как едем со скоростью муравья, — рассказал читатель НГС.

Пробка изначально была <nobr class="_">8 баллов</nobr>

Пробка изначально была 8 баллов

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Некоторые пользователи 2ГИС пишут, что стоят в пробке полтора часа.

— Уже час стоим без движения! Это является уважительной причиной при опоздании на работу? — пишет новосибирец в приложении 2ГИС.

Пробка собрала десятки комментариев в приложении.

Вечером 23 сентября на Бердском шоссе в Новосибирске образовались серьезные пробки даже по меркам вечернего часа пик. При движении в сторону области водители попали в затор длиной в несколько километров. Движение парализовали несколько ДТП, которые произошли с разницей в несколько километров в районе «Ленты».

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