23 сентября четверг
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 72.88
eur 85.49
Тема дняНовый ТЦ возле «Сибирского Молла»
Все новости
Все новости

Жители Новосибирской области задолжали 4,5 млрд рублей за коммунальные услуги

За прошлый год задолженность увеличилась на 1 млрд 100 млн рублей

567
30Обсудить

Поделиться

Сумма задолженности выросла на 1 млрд 100 млн рублей за 2020 год

Сумма задолженности выросла на 1 млрд 100 млн рублей за 2020 год

Поделиться

Жители Новосибирской области задолжали 4,5 млрд рублей по коммунальным услугам, сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

— Просроченная дебиторская задолженность по всем видам коммунальных услуг на 1 августа составляла 4,5 миллиарда рублей. Это цифра достаточно значительная, и можно сказать, что проблема не в ее объеме, а был значительный прирост по этой цифре за предыдущий год. Скачок был на 1 млрд 100 млн рублей. Мы это заметили в тот период, когда были послабления с оплатой коммунальных услуг, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В 2020 году правительство запретило начислять пени за неоплату коммунальных услуг. Согласно постановлению, послабление были временным — до конца 2020 года.

Как рассказал министр, сейчас ситуация стабилизируется.

— Нужно понимать, что это не просто долг перед поставщиками ресурсов. Там идет по цепочке, что поставщики услуг становятся должниками перед поставщиками угля, поставщики угля рассчитываются с шахтерами и так далее. От оплаты долгов зависит надежность теплоснабжения нашего региона, — поделился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Мы выяснили с помощью сервиса «Контур.Фокус», сколько зарабатывают управляющие компании, собирая деньги с новосибирцев. Самой богатой управляющей компанией в Новосибирске оказался «СПАС-Дом»

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

долгквитанцияЖКХ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...