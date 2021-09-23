Жители Новосибирской области задолжали 4,5 млрд рублей за коммунальные услуги

Жители Новосибирской области задолжали 4,5 млрд рублей по коммунальным услугам, сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
— Просроченная дебиторская задолженность по всем видам коммунальных услуг на 1 августа составляла 4,5 миллиарда рублей. Это цифра достаточно значительная, и можно сказать, что проблема не в ее объеме, а был значительный прирост по этой цифре за предыдущий год. Скачок был на 1 млрд 100 млн рублей. Мы это заметили в тот период, когда были послабления с оплатой коммунальных услуг, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
В 2020 году правительство запретило начислять пени за неоплату коммунальных услуг. Согласно постановлению, послабление были временным — до конца 2020 года.
Как рассказал министр, сейчас ситуация стабилизируется.
— Нужно понимать, что это не просто долг перед поставщиками ресурсов. Там идет по цепочке, что поставщики услуг становятся должниками перед поставщиками угля, поставщики угля рассчитываются с шахтерами и так далее. От оплаты долгов зависит надежность теплоснабжения нашего региона, — поделился министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области.
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