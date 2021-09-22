Новосибирскстат: в городе уменьшается число трудоспособного населения, несмотря на пенсионную реформу

Количество трудоспособного населения уменьшается как в городе, где число трудоспособных жителей сократилось на 12,3 тыс. человек (1%), так и в сельской местности. Там количество трудоспособного населения уменьшилось на 4,2 тыс. человек (1,4%).

— В процессе смены поколений область потеряла 7,3 тыс. человек трудоспособного населения: в городском населении — 5,4 тыс. человек, в сельском — 1,9 тыс. человек. Причиной стало то, что численность вышедших из трудоспособного возраста в 1,3 раза превысила количество вступивших в этот возраст лиц. Негативное влияние на формирование трудовых ресурсов области оказывает высокая преждевременная смертность. В 2020 году число умерших лиц трудоспособного возраста составило 9 тыс. человек, пятая часть всех умерших (в 2019 году — 8 тыс. человек), — поделились результатами исследования в Новосибирскстате.

Новосибирскстат назвал столицу Сибири «городом в возрасте». В 2020 году средний возраст населения Новосибирска составил 39,6 года. Средний возраст населения других городских поселений области — 39,7 года. Такие данные приводит Новосибирскстат. При этом у сельчан этот показатель выше — 40,5 года. Для сравнения: в тот же период времени средний возраст россиянина составил 40,4 года.