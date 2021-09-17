В Новосибирске зацвели ядовитые подснежники, которые могут помочь при лечении от ковида (но есть их нельзя)

Ядовитые подснежники зацвели в Новосибирске
В Новосибирске зацвели осенние подснежники — это народное название многолетнего луковичного растения безвременника или крокуса осеннего.
Фотографию с распустившимися на ОбьГЭСе цветами прислал в редакцию читатель НГС.
Руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада Юрий Овчинников рассказал, что эти цветы расцветают именно осенью.
— Происхождение крокуса осеннего — Западная Европа. Растет в горах. Весной — в начале лета появляются листья, в середине лета они отмирают, а осенью появляются цветки. Растение это ядовитое, известное тем, что из него в свое время получали колхицин. Оно используется в медицинских целях, научных, агрономии. Разводится еще как декоративное растение. Ядовиты у него луковицы. Но мы вообще живем в ядовитом мире: ландыши — ядовитые, нарциссы — ядовитые, клен и тополь вызывают аллергию. Но тут главное — мыть руки. И не совать в рот то, свойства чего тебе неизвестны, — заметил Юрий Овчинников.
Колхицин — популярный мутаген. В медицине используется для уменьшения боли при подагре и профилактике амилоидоза (нарушение белкового обмена) при семейной средиземноморской лихорадке. В январе 2021 года группа канадских ученых из Монреальского института сердца заявила об исследовании эффективности колхицина при лечении пациентов с COVID-19. По предварительным результатам, у принимающих препарат больных снижаются риски госпитализации на 25%, необходимости подключения к ИВЛ — на 50%, и смертности — на 44%.
В Новосибирске осенние подснежники можно встретить у уличных торговцев, как и другие дикорастущие цветы.