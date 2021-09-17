В Новосибирске зацвели ядовитые подснежники, которые могут помочь при лечении от ковида (но есть их нельзя)

В Новосибирске зацвели осенние подснежники — это народное название многолетнего луковичного растения безвременника или крокуса осеннего.



Фотографию с распустившимися на ОбьГЭСе цветами прислал в редакцию читатель НГС.



Руководитель группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского ботанического сада Юрий Овчинников рассказал, что эти цветы расцветают именно осенью.



— Происхождение крокуса осеннего — Западная Европа. Растет в горах. Весной — в начале лета появляются листья, в середине лета они отмирают, а осенью появляются цветки. Растение это ядовитое, известное тем, что из него в свое время получали колхицин. Оно используется в медицинских целях, научных, агрономии. Разводится еще как декоративное растение. Ядовиты у него луковицы. Но мы вообще живем в ядовитом мире: ландыши — ядовитые, нарциссы — ядовитые, клен и тополь вызывают аллергию. Но тут главное — мыть руки. И не совать в рот то, свойства чего тебе неизвестны, — заметил Юрий Овчинников.

