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Продолжительность жизни новосибирцев снизилась впервые за 14 лет — смотрим, насколько

Новосибирскстат опубликовал свежие данные

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Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин уменьшилась на 2,8%, а у женщин — на 2,3%

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин уменьшилась на 2,8%, а у женщин — на 2,3%

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Новосибирскстат опубликовал новые данные о продолжительности жизни населения города Новосибирска. Согласно статистике, в 2020 году впервые за 14 лет этот показатель падает.

— В течение последних 14 лет в области наблюдался ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 72,3 года. Однако за 2020 год произошло снижение этого показателя в среднем на 2 года у всех категорий населения. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин уменьшилась на 2,8%, у женщин — на 2,3%, — сообщили в Новосибирскстате.

При этом в минувшем году у сельского населения этот показатель был на 2,5 года меньше, чем у городского населения — 68,3 и 70,8 лет соответственно. За 2020-й у жителей сёл он сократился на 1,5 года, а у горожан — на 2,1.

По статистике, женщины переживают мужчин в среднем на 10 лет. При этом с 2014 года гендерный разрыв по показателю ожидаемой продолжительности жизни сокращался, а за 2020 год снова увеличился до 10,3 года.

Средняя продолжительность жизни сокращается во всех субъектах РФ, сообщает статистика. По России ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась до 71,5 года, а по Сибирскому федеральному округу — до 69,6 года.

В конце августа Новосибирскстат подсчитал средние зарплаты горожан. Оказалось, что средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила 48 261 рубль. Мы посмотрели, кто зарабатывает больше остальных.

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Новосибирскстатстатистика
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