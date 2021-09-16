Продолжительность жизни новосибирцев снизилась впервые за 14 лет — смотрим, насколько

Новосибирскстат опубликовал новые данные о продолжительности жизни населения города Новосибирска. Согласно статистике, в 2020 году впервые за 14 лет этот показатель падает.

— В течение последних 14 лет в области наблюдался ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 72,3 года. Однако за 2020 год произошло снижение этого показателя в среднем на 2 года у всех категорий населения. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин уменьшилась на 2,8%, у женщин — на 2,3%, — сообщили в Новосибирскстате.