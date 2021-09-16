Девятилетняя девочка не вернулась с прогулки в Новосибирске

В Новосибирске пропала девятилетняя девочка
В Новосибирске в Октябрьском районе девятилетняя Валерия Черепанова
— Девочка ушла на прогулку около шести часов вечера. К восьми, когда начинаются первые сумерки, должна была прийти домой, но не вернулась. Некоторое количество времени искали самостоятельно, затем обратились к нам за помощью. По информации родных и сотрудников полиции, два года назад была ситуация, когда девочка не вернулась вовремя домой, оказалось, что она была у подружки. Сегодня ночью проверяли всех подруг, всех одноклассников, девочка нигде не была обнаружена. Работали наши экипажи. Утром будут принимать решение по дальнейшему поиску, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
У девочки есть особая примета — родинка на подбородке. Рост
Валерия была одета в белую куртку с капюшоном, синюю футболку с аппликацией, серые спортивные штаны и бело-салатово-розовые кроссовки.
В Калининском районе Новосибирска 14 сентября пропал 7-летний Виктор Мезенцев. Он вышел из дома, когда его мать спала, и ушел в неизвестном направлении. Мальчика нашли вечером в этот же день.