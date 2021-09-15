В Новосибирске решили открыть избирательные участки в красной зоне — как организовано голосование

На выборах 17–19 сентября несколько избирательных участков в Новосибирске откроют в больницах, в том числе и в красной зоне. Для этого в состав избирательной комиссии войдут сотрудники медицинских учреждений, которые могут проходить в ковидные зоны.

— В 13 медицинских учреждениях, в том числе в которых пребывают избиратели с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», образованы избирательные участки, — рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области.