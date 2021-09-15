В Новосибирске решили открыть избирательные участки в красной зоне — как организовано голосование

В Новосибирске в ковидариях откроют избирательные участки
На выборах 17–19 сентября несколько избирательных участков в Новосибирске откроют в больницах, в том числе и в красной зоне. Для этого в состав избирательной комиссии войдут сотрудники медицинских учреждений, которые могут проходить в ковидные зоны.
— В 13 медицинских учреждениях, в том числе в которых пребывают избиратели с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», образованы избирательные участки, — рассказали в избирательной комиссии Новосибирской области.
В Дзержинском районе участки будут в медучреждениях: Городская клиническая больница
В Заельцовском районе: Городская клиническая больница
В Калининском районе: Городская клиническая больница
В Ленинском районе: Городская клиническая больница
В Советском районе: Центральная клиническая больница и больница им. Мешалкина.
В состав комиссий, которые работают в больницах, в том числе включены сотрудники медицинских учреждений. Они могут проходить в красную зону. Чтобы проголосовать, находясь в больнице, нужно подать заявление о включении в список избирателей пациентов по месту их временного пребывания.
Проголосовать можно будет и людям, которые находятся на карантине. Тогда им нужно сделать заявку о голосовании на дому в участковую избирательную комиссию.
— В соответствии с указанными рекомендациями Роспотребнадзора, для каждого избирателя будет подготовлен индивидуальный набор в полиэтиленовом пакете, в который будут входить: избирательные бюллетени, бланк заявления, одноразовая маска, перчатки, индивидуальная ручка. Передачу индивидуального пакета для голосования членам комиссии необходимо производить бесконтактным способом, — сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.
Чтобы передать пакет, участники избирательной комиссии должны будут повесить его на ручку двери квартиры или положить на любую поверхность во дворе частного дома. Пока избиратель заполняет документы, члены комиссии должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра.
По данным оперативного штаба Новосибирской области, 14 сентября в регионе в ковидариях находилось 1777 человек.
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