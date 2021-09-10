В Новосибирске сотрудники МЧС простились с главой ведомства Евгением Зиничевым

Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в минувшую среду в Норильске, похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Новосибирские пожарные части присоединились к всероссийской минуте памяти погибшего главы МЧС. Сотрудники ведомства выгнали на улицы спецтехнику и включили проблесковые маячки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на траурной процессии — публикуем семь кадров с прощания.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и. о . губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

