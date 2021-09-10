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В Новосибирске сотрудники МЧС простились с главой ведомства Евгением Зиничевым

Сегодня министра похоронили в Санкт-Петербурге

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Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти сотрудника съемочной группы, который поскользнулся у края обрыва. Министру было <nobr class="_">55 лет</nobr>

Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти сотрудника съемочной группы, который поскользнулся у края обрыва. Министру было 55 лет

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Главу МЧС России Евгения Зиничева, погибшего в минувшую среду в Норильске, похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге на Северном кладбище. Новосибирские пожарные части присоединились к всероссийской минуте памяти погибшего главы МЧС. Сотрудники ведомства выгнали на улицы спецтехнику и включили проблесковые маячки. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на траурной процессии — публикуем семь кадров с прощания.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и. о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Сотрудники МЧС сняли фуражки и встали около пожарных машин с включенными сиренами и проблесковыми маячками

Сотрудники МЧС сняли фуражки и встали около пожарных машин с включенными сиренами и проблесковыми маячками

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Сначала церемония прощания с Зиничевым прошла в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. Проститься с погибшим <a href="https://tass.ru/obschestvo/12356849?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share" class="_ io-leave-page" target="_blank">пришли</a> Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие

Сначала церемония прощания с Зиничевым прошла в Москве в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. Проститься с погибшим пришли Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие

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Затем лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербург

Затем лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербург

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В Санкт-Петербурге в последний путь Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему главе МЧС звания Героя России посмертно

В Санкт-Петербурге в последний путь Зиничева проводили троекратным траурным салютом. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему главе МЧС звания Героя России посмертно

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Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. К сожалению, Александр тоже погиб

Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. К сожалению, Александр тоже погиб

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Сегодня начальник областного главка генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, заместитель губернатора НСО Сергей Семка, сотрудники МЧС и представители других министерств и ведомств возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева

Сегодня начальник областного главка генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов, заместитель губернатора НСО Сергей Семка, сотрудники МЧС и представители других министерств и ведомств возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева

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Наши коллеги из NGS24.RU собрали всю информацию о происшествии в онлайн-трансляции.

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Евгений ЗиничевМЧСпохороны
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