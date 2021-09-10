Фура перегородила дорогу на Большевистской — образовалась пробка

В Новосибирске из-за перегородившей Большевичку фуры появилась пробка
Днем 10 сентября в Новосибирске на улице Большевистской фура при развороте врезалась в легковую машину. Грузовик перегородил несколько полос, в результате образовалась пробка. Машины медленно проезжают по одной свободной полосе.
— На Большевистской, 48 столкновение двух транспортных средств. Заявка у нас есть, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
— Большевичка. Из Новосибирска не выехать, и, да, еще и в пятницу, — пишет читатель НГС.
В Новосибирске в районе улицы Тюменской в 8 утра 8 сентября из-за дорожного ремонта образовалась пробка в 7 баллов, которая растянулась на несколько улиц. Движение замедлено на улицах Тюменской, Комсомольской, Бронной, 18-й Бронный переулок и на улице Петухова.