Фура перегородила дорогу на Большевистской — образовалась пробка

Днем 10 сентября в Новосибирске на улице Большевистской фура при развороте врезалась в легковую машину. Грузовик перегородил несколько полос, в результате образовалась пробка. Машины медленно проезжают по одной свободной полосе.



— На Большевистской, 48 столкновение двух транспортных средств. Заявка у нас есть, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.