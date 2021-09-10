10 сентября пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 73.13
eur 86.47
Тема дняИщут рабочих на новый завод PepsiCo. Какая з/п?
Все новости
Все новости

Фура перегородила дорогу на Большевистской — образовалась пробка

Новосибирцы два часа не могли выехать из города

1 115
7Обсудить

Поделиться

Авария произошла около часа дня

Авария произошла около часа дня

Поделиться

В Новосибирске из-за перегородившей Большевичку фуры появилась пробка

Днем 10 сентября в Новосибирске на улице Большевистской фура при развороте врезалась в легковую машину. Грузовик перегородил несколько полос, в результате образовалась пробка. Машины медленно проезжают по одной свободной полосе.

— На Большевистской, 48 столкновение двух транспортных средств. Заявка у нас есть, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

В обед Большевистская улица была темно-красного цвета

В обед Большевистская улица была темно-красного цвета

Поделиться

— Большевичка. Из Новосибирска не выехать, и, да, еще и в пятницу, — пишет читатель НГС.

В 15:00 пробка уже намного меньше, хотя затор все еще есть

В 15:00 пробка уже намного меньше, хотя затор все еще есть

Поделиться

В Новосибирске в районе улицы Тюменской в 8 утра 8 сентября из-за дорожного ремонта образовалась пробка в 7 баллов, которая растянулась на несколько улиц. Движение замедлено на улицах Тюменской, Комсомольской, Бронной, 18-й Бронный переулок и на улице Петухова.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПаварияфура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...