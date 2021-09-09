В Новосибирске резко обмелела Обь — посмотрите, как сейчас выглядит река

В Новосибирске в Оби снизился уровень воды
В этом году река Обь обмелела раньше срока — причиной стало ограничение сбросов воды на Новосибирской ГЭС.
— Приток очень низкий у нас. Чтобы набрать уровень воды в водохранилище до нужных отметок и чтобы зимой нам было что пить, мы снизили до такого уровня. Такое очень часто бывает. Уровень воды падает в осенний период: заканчивается навигация, дождей сейчас нет, — объяснила НГС главный специалист отдела водного хозяйства Верхне-Обского бассейнового водного управления Ирина Спасенная.
Сейчас, по словам эксперта, в реке поддерживается минимальный уровень воды, чтобы водозаборы Новосибирска работали безаварийно.
По данным, опубликованным на сайте Верхне-Обского БВУ, с 31 августа сброс воды в Обь стал сокращаться.
Похожая ситуация была десять лет назад — в 2011 году. Тогда низкий уровень воды в реке Обь, характерный для начала октября, установился уже в августе. Как объясняли специалисты, низкий приток был связан с недостатком осадков в горах Алтая и невысоким весенним половодьем, которое не смогло обеспечить достаточный уровень грунтовых вод.
В конце прошлой недели региональный Минтранс отменил из-за понижения уровня воды в реке Обь остановку теплохода «Москва-133», обслуживающего пригородный маршрут «Речной Вокзал – Седова Заимка»
В начале августа в Новосибирске запустили речной трамвай, на котором горожане могут добираться с одного на другой берег без пробок. Билет чуть дороже, чем на маршрутку, зато дорога на работу или с работы — настоящая водная прогулка-экскурсия. Корреспонденты НГС проехали на речном транспорте из Краснообска до Речного вокзала. Пока главный недостаток — отсутствие оборудованных платформ для посадки, но над этим работают. Подробности — в нашем репортаже.