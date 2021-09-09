В Новосибирске резко обмелела Обь — посмотрите, как сейчас выглядит река

Похожая ситуация была десять лет назад — в 2011 году. Тогда низкий уровень воды в реке Обь, характерный для начала октября, установился уже в августе. Как объясняли специалисты, низкий приток был связан с недостатком осадков в горах Алтая и невысоким весенним половодьем, которое не смогло обеспечить достаточный уровень грунтовых вод.



В конце прошлой недели региональный Минтранс отменил из-за понижения уровня воды в реке Обь остановку теплохода «Москва-133», обслуживающего пригородный маршрут «Речной Вокзал – Седова Заимка»

В начале августа в Новосибирске запустили речной трамвай, на котором горожане могут добираться с одного на другой берег без пробок. Билет чуть дороже, чем на маршрутку, зато дорога на работу или с работы — настоящая водная прогулка-экскурсия. Корреспонденты НГС проехали на речном транспорте из Краснообска до Речного вокзала. Пока главный недостаток — отсутствие оборудованных платформ для посадки, но над этим работают. Подробности — в нашем репортаже.