Есть варианты разумнее: урбанист раскритиковал предложение Шойгу строить новые города в Сибири

Сергей Шойгу предложил строить новые города в Сибири
На днях Сергей Шойгу заявил о необходимости строить новые города в Сибири: с наукой, промышленностью и населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. Экономический потенциал сибирских регионов, в которых оптимально сочетаются природные ресурсы, научные, промышленные и транспортные возможности, недооценен, считает он. Заявление вызвало широкое обсуждение, в том числе в Новосибирске. Архитектор-урбанист Вячеслав Удинцев полагает, что новыми городами экономику регионов не спасти, и объясняет почему.
В Советском Союзе с нуля было построено много городов, которые в той экономической ситуации могли существовать. Например, Междуреченск, который существовал в СССР лишь на добыче ископаемых, а сейчас теряет население.
Проблема с оттоком населения в Сибири есть, но решение со строительством новых городов уже устарело, как и решения многих других урбанистических проблем. Самокаты мешают на тротуарах? Вместо строительства инфраструктуры их пытаются запретить. Пробки на дорогах? Вместо развития общественного транспорта строят еще больше дорог. Люди перебегают в неположенных местах? Ставят заборы вместо правильной организации пешеходных потоков. Убыль населения Сибири? Вместо бонусов нынешним городам Сибири — строительство новых.
В новых городах с нуля нужно строить всё: вокзалы, аэропорт, общественный транспорт, школы, суды и так далее. Дешевле будет реконструировать это в существующих городах. В Омске, Новосибирске и других городах уже есть основная инфраструктура, в городах нужно будет развивать общественный транспорт. Также новые города будут развивать маятниковую миграцию — в них не будет хороших вузов и разнообразия работы, и люди всё равно будут ездить в столицы регионов для учебы или заработка в другой сфере деятельности.
В новых городах хотят открыть новые производства, но их можно открыть и в существующих столицах или в городах-спутниках. Например, в Бердске, где уже есть магазины, кафе и другие учреждения, куда могут устроиться жены и мужья сотрудников новых производств. К существующим городам-спутникам уже ходят электрички — нужно лишь настроить правильное удобное расписание и купить новые вагоны. А в региональных столицах наладить работу общественного транспорта.
Доставка материалов обойдется намного дешевле, чем строительство нового города рядом с добычей этих материалов. Многие из нас заказывают товары из Китая и не испытывают больших финансовых проблем. Мотивация для переезда в новые города — это льготы, но такое решение тоже сомнительно для современного мира. Более разумно было бы уменьшить налоги в регионах и оставлять больше налогов в Сибири, а не отправлять всё в Москву.
Попытки строительства новых городов у нас были — это Сколково и Иннополис. Они плохо развиваются, компании оттуда никому неизвестны. В этих городах нет хорошего общественного транспорта, кафе, ресторанов и других благ, которые сейчас существуют в Новосибирске. Большие компании работают в основном в Москве.
Чтобы убрать отток населения Сибири, нужно:
- Сохранение большинства доходов Сибири в Сибири.
- Изменения в налоговой системе, в том числе уменьшение налогов для сибирского бизнеса.
- Увеличение финансирования на благоустройство и развитие общественного транспорта городов Сибири.
- Инвестирование в перспективные бизнес-проекты.
- Развитие вузов и учебных заведений.
Сегодня распределением бюджетных средств, которые формируются в том числе за счет налоговых отчислений, занимается правительство России. Оно, в частности, решает, какому региону нужнее электротранспорт (спойлер: не нашему) и сколько новых школ построят в том или другом городе.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции