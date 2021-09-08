Есть варианты разумнее: урбанист раскритиковал предложение Шойгу строить новые города в Сибири

В Советском Союзе с нуля было построено много городов, которые в той экономической ситуации могли существовать. Например, Междуреченск, который существовал в СССР лишь на добыче ископаемых, а сейчас теряет население.



Проблема с оттоком населения в Сибири есть, но решение со строительством новых городов уже устарело, как и решения многих других урбанистических проблем. Самокаты мешают на тротуарах? Вместо строительства инфраструктуры их пытаются запретить. Пробки на дорогах? Вместо развития общественного транспорта строят еще больше дорог. Люди перебегают в неположенных местах? Ставят заборы вместо правильной организации пешеходных потоков. Убыль населения Сибири? Вместо бонусов нынешним городам Сибири — строительство новых.

В новых городах с нуля нужно строить всё: вокзалы, аэропорт, общественный транспорт, школы, суды и так далее. Дешевле будет реконструировать это в существующих городах. В Омске, Новосибирске и других городах уже есть основная инфраструктура, в городах нужно будет развивать общественный транспорт. Также новые города будут развивать маятниковую миграцию — в них не будет хороших вузов и разнообразия работы, и люди всё равно будут ездить в столицы регионов для учебы или заработка в другой сфере деятельности.

