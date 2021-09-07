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Как на исчезнувшем острове в Новосибирске вырос район, где живут люди с яхтами. Гуляем в 15 минутах от центра города

Пустынные песчаные пляжи, кладбище кораблей и свой особенный водный мир — в фоторепортаже НГС

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Частные лодки в водно-моторном клубе в микрорайоне Затон

Частные лодки в водно-моторном клубе в микрорайоне Затон

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В огромном Новосибирске хватает районов со своей особенной архитектурой и атмосферой. Но Затон совершенно точно стоит особняком. Где ещё можно выкатить лодку со двора и спустить её на воду? А то и вовсе жить в пришвартованном к одному из многочисленных пирсов катере. Одновременно здесь до сих пор полно гниющих бараков, которые построены ещё 70 лет назад. И здесь есть не известные широкой публике тихие пляжи, и заросший травой частный сектор, и кладбище кораблей.

В Затоне соединяются современная застройка и почти сельская, лишенная людей идиллия

В Затоне соединяются современная застройка и почти сельская, лишенная людей идиллия

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Территория Затона на левом берегу Новосибирска

Территория Затона на левом берегу Новосибирска

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Первоначально на месте нынешнего Затона была узкая протока, отделявшая остров Яренский от левого берега Оби. Имя острову вроде бы дал купец и скотопромышленник Яренский, который держал здесь, на острове, свою скотную базу. В какой-то момент протоку начали использовать речники, заводившие сюда на стоянку суда. А в 1909 году здесь встали на зимовку несколько пароходов, ходивших по Оби. Место это было более безопасным во время ледохода, осенью в период низкой воды ее верхняя часть и вовсе пересыхала.

Фрагмент карты города 20-х годов прошлого века. На ней протока еще не стала затоном

Фрагмент карты города 20-х годов прошлого века. На ней протока еще не стала затоном

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Неравномерность глубины протоки еще в начале 20-го века навела на мысль о возможности организации здесь затона. Но до реализации этого проекта руки дошли, судя по всему, только в 30-х годах прошлого века, когда возникла необходимость строительства на Оби судоремонтного завода. Протоку засыпали — сейчас над этим местом как раз проходит дамба Димитровского моста. В результате образовался затон — соединенный с рекой протяженный водоем, защищенный от течения и ветров, но с обновляющейся вместе с колебаниями уровня реки водой. А вокруг постепенно возник какой-то совершенно особенный мир.

Ограда детского сада «Подснежник»

Ограда детского сада «Подснежник»

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Поначалу основным центром местной жизни, конечно, стал судоремонтный завод. Именно для его работников, прежде всего, здесь был построен небольшой поселок, который в то время воспринимался фактически как дальний пригород. Эта речная тематика проявляется здесь и сегодня в самых неожиданных местах. Но самое впечатляющее наследие той эпохи — это обилие речных судов, которые остались здесь навсегда.

Старые катера в затоне

Старые катера в затоне

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Корпуса этих судов раскиданы неравномерно по всей территории затона. Где-то они уже полностью проржавели и годятся разве что на металлолом, где-то выглядят со стороны вполне работоспособными. Порой встречаются и вовсе странные конструкции, когда старый катер стоит на барже или катере побольше, трудно даже подобрать точное определение этим объектам — к недвижимости их отнести пока нельзя, но и двинуться куда-то они вряд ли уже смогут.

Часть судов находится на плаву

Часть судов находится на плаву

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Большое скопление этих судов находится на самом входе в затон с Оби. Для экономии места корабли здесь стоят временами в два слоя — те, что поменьше, поставлены на палубу более крупным. Мимо них периодически проходят на высокой скорости более резвые катера и лодки. Актуальность полноценного флота начала снижаться уже после строительства Обского водохранилища, а последние 30 лет и вовсе опустилась до минимума.

Жителям Затона открываются красивые виды на центральную часть Новосибирска

Жителям Затона открываются красивые виды на центральную часть Новосибирска

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Но сам затон востребован и по сей день. Здесь (правда, уже в верхней его части) расположены стоянки десятков (если не сотен) катеров и яхт. Защита от ледохода (давшая изначально жизнь этой территории), правда, уже не актуальна, плотина ГЭС делает освобождение реки ото льда постепенным. Зато владельцам самых разных плавсредств есть, где оставить их в относительной безопасности.

Пляж в верхней части затона

Пляж в верхней части затона

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Один из берегов здесь превращен в длинный (хотя и совершенно необорудованный) пляж. Купаться и загорать сюда ходят, пожалуй, только местные. Хотя, в принципе, вдоль берега ведет дорога, и доехать отсюда из центра — всего минут 10–15 на машине (придется сделать приличную петлю, чтобы выехать на мост).

Катера в затоне расположены на нескольких уровнях

Катера в затоне расположены на нескольких уровнях

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Часть судов, поднятые когда-то высокой водой, остались стоять на возвышении. Некоторые выглядят заброшенными, но в целом здесь продолжается какая-то жизнь. Кто-то жарит шашлыки, кто-то занимается уборкой, кто-то просто наслаждается последними теплыми деньками.

Берег затона по большей части безлюден

Берег затона по большей части безлюден

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Ниже берега становятся местами практически безлюдными. Затон — как отдельный город, в котором можно найти и территории с плотной застройкой, и частный сектор, и промышленные зоны, и пустыри. Только здесь ко всему этому добавляется связывающая эти все части водная стихия. Связывающая и одновременно разделяющая, поскольку ни одного моста, связывающего берега бывшей протоки, здесь нет.

Судя по номерам, этот «Запорожец» стоит здесь давно

Судя по номерам, этот «Запорожец» стоит здесь давно

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До появления в 1978 году Димитровского моста территория Затона была сильно удаленным районом. Без лодки из центра добираться сюда нужно было через Октябрьский мост. В результате берега заросли частным сектором, построенным из чего Бог пошлет. Остатки этой первоначальной застройки с просевшими крышами, деревянными почерневшими заборами и плантациями картошки в огородах можно ещё найти в лабиринтах здешних улочек.

Вдали высятся новостройки жилого комплекса «Ясный берег»

Вдали высятся новостройки жилого комплекса «Ясный берег»

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Но эти старые хибары постепенно вытесняют массивные двухэтажные дома. Каких-то особенных замков встретить здесь не пришлось, но видно, что люди решили обосноваться здесь надолго. По берегу можно заметить несколько оборудованных съездов — так можно спустить на воду лодку, стоящую в гараже.

Въезд в поселок Затон

Въезд в поселок Затон

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Настоящий Затон (то есть исторический поселок судоремонтников и речников) расположен на другом берегу, туда можно доехать на обычном рейсовом автобусе. Здесь давно уже ведется разной степени активности строительство, но в избытке сохранились эти построенные лет 70 назад деревянные двухэтажные дома, которые даже в те трудные времена воспринимались как временное жилище.

Заросшие зеленью дома Затона

Заросшие зеленью дома Затона

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Но времена идут, а люди продолжают жить в этих «времянках» с промерзающими стенами и отсутствием нормальных коммуникаций. Только летнее буйство зелени хоть как-то оживляет вид этих разваливающихся на глазах строений. Кажется, еще немного, и природа поглотит их целиком (благо, они из практически полностью биоразлагаемых материалов).

Песочница с клеткой на 2-й Портовой улице

Песочница с клеткой на 2-й Портовой улице

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Нравы тут, по всей видимости, царят суровые. Даже детская песочница с грибком обнесена высокой оградой с калиткой. То ли для защиты детей, то ли наоборот.

Невозмутимый кот Затона

Невозмутимый кот Затона

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Встреченный местный кот проявил просто чудеса индифферентности — даже глазом не повел на поднесенный буквально к его усатой морде фотоаппарат. И действительно, что на этих чужаков реагировать? Если что, с ними разговор короткий, а если что — концы в воду (ее тут полно).

Сцена для уличных концертов у клуба им. Станиславского

Сцена для уличных концертов у клуба им. Станиславского

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В дальнем углу поселка на берегу стоит клуб. Это деревянное здание, построенное десятки лет назад, а сравнительно недавно частично обшитое дешевым сайдингом. Рядом установлена наглядная агитация от компании «Сибирь», которая, как можно понять из выставленных материалов, каким-то образом заботится о содержании этого очага культуры. У тропинки вдоль живописного, хоть и заросшего, берега стоят патриотические лавочки, выкрашенные в цвета российского флага.

Жилой комплекс «Аквамарин» на берегу Затона

Жилой комплекс «Аквамарин» на берегу Затона

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Активное строительство в Затоне началось совсем недавно. Возмутителем спокойствия выступила «Томская домостроительная компания», которая выкупила обширный участок бывшей ремонтно-производственной базы и возводит сейчас там жилой комплекс «Аквамарин». Это, конечно, недорогое жилье, и каких-то архитектурных красот искать здесь бессмысленно, но, по крайней мере, застройщик хоть как-то облагородил берег.

Шуточный коллаж, на котором соединились берег Затона и фото Венеции

Шуточный коллаж, на котором соединились берег Затона и фото Венеции

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Вообще же Затон — перспективное место. Конечно, здесь придется еще решить массу технических проблем. Но, в принципе, тут может со временем появиться уникальный район, построенный, что называется, на воде. Можно будет даже трамвайчики водные запустить, как в Венеции (это значительно дешевле, чем строить очередные мосты). А жители остального Новосибирска будут приезжать сюда погулять по красивым набережным и посидеть в ресторанчиках с верандами, нависающими над водой. А пока здесь можно просто приехать погулять в необычном месте всего в 15 минутах езды от центра города.

В Новосибирске вовсе не обязательно уезжать из города для того, чтобы оказаться вдали от городского шума. Это возможно, например, и в бывшей деревней Бугры, которая давно стала частью Новосибирска, но еще сохранила местами свое сельское очарование.

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