Как на исчезнувшем острове в Новосибирске вырос район, где живут люди с яхтами. Гуляем в 15 минутах от центра города

Вообще же Затон — перспективное место. Конечно, здесь придется еще решить массу технических проблем. Но, в принципе, тут может со временем появиться уникальный район, построенный, что называется, на воде. Можно будет даже трамвайчики водные запустить, как в Венеции (это значительно дешевле, чем строить очередные мосты). А жители остального Новосибирска будут приезжать сюда погулять по красивым набережным и посидеть в ресторанчиках с верандами, нависающими над водой. А пока здесь можно просто приехать погулять в необычном месте всего в 15 минутах езды от центра города.

В Новосибирске вовсе не обязательно уезжать из города для того, чтобы оказаться вдали от городского шума. Это возможно, например, и в бывшей деревней Бугры, которая давно стала частью Новосибирска, но еще сохранила местами свое сельское очарование.