Новосибирская область направит на развитие туризма около 1 миллиарда рублей

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей, сообщает ТАСС. Об этом информагентству рассказал министр экономического развития НСО Лев Решетников.
Министр объяснил, что основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям, реализующим проекты в сфере туризма:
— Примерно
По его словам, в совокупности на эту программу выделят около 1 миллиарда рублей, а сумма грантов будет сопоставима с федеральной поддержкой (порядка 3 миллионов рублей на проект).
Госпрограмма, которую разработало Минэкономразвития, как сообщил министр, будет направлена на создание условий для реализации туристического потенциала и создания конкурентоспособных туристских продуктов региона, продвижение туристских продуктов Новосибирской области на российский и зарубежный рынки. Также в план входит изучение с помощью исследований потребностей людей, которые посещают регион, и формирование в регионе системы туристических кластеров.
В качестве примера министр привел «Озерный кластер», который создается в Новосибирской области с 2013 года. Он предполагает развитие санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов — озера Карачи и его лечебной грязи, которая содержит множество биологически активных веществ.
Новосибирская область не особо богата достопримечательностями, поэтому ценить приходится даже сравнительно молодые руины. НГС побывал в глухой деревне в Новосибирской области с развалинами настоящей ГЭС.