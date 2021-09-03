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Новосибирская область направит на развитие туризма около 1 миллиарда рублей

В год на эти цели планируют направлять по 100–120 миллионов

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Сумма грантов будет сопоставима с федеральной поддержкой

Сумма грантов будет сопоставима с федеральной поддержкой

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Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей, сообщает ТАСС. Об этом информагентству рассказал министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Министр объяснил, что основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям, реализующим проекты в сфере туризма:

— Примерно 100–120 млн рублей в год — это объем, который мы планируем направлять. Основная сумма — это грантовая поддержка и предпринимателей, и муниципалитетов.

По его словам, в совокупности на эту программу выделят около 1 миллиарда рублей, а сумма грантов будет сопоставима с федеральной поддержкой (порядка 3 миллионов рублей на проект).

Госпрограмма, которую разработало Минэкономразвития, как сообщил министр, будет направлена на создание условий для реализации туристического потенциала и создания конкурентоспособных туристских продуктов региона, продвижение туристских продуктов Новосибирской области на российский и зарубежный рынки. Также в план входит изучение с помощью исследований потребностей людей, которые посещают регион, и формирование в регионе системы туристических кластеров.

В качестве примера министр привел «Озерный кластер», который создается в Новосибирской области с 2013 года. Он предполагает развитие санаторно-курортного комплекса на основе уникальных природных лечебных факторов — озера Карачи и его лечебной грязи, которая содержит множество биологически активных веществ.

Новосибирская область не особо богата достопримечательностями, поэтому ценить приходится даже сравнительно молодые руины. НГС побывал в глухой деревне в Новосибирской области с развалинами настоящей ГЭС.

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