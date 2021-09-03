Новосибирская область направит на развитие туризма около 1 миллиарда рублей

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей, сообщает ТАСС. Об этом информагентству рассказал министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Министр объяснил, что основная часть средств пойдет на предоставление грантовой поддержки предпринимателям и муниципальным властям, реализующим проекты в сфере туризма: