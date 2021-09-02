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Василий Юрченко решил обжаловать решение суда о положенной ему компенсации в 289 тысяч

Экс-губернатор требовал от Минфина 5,7 миллиона из-за уголовного преследования

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Из заявленных Василием Юрченко 5,7 млн компенсации за уголовное преследование ему присудили лишь 280 тысяч рублей

Из заявленных Василием Юрченко 5,7 млн компенсации за уголовное преследование ему присудили лишь 280 тысяч рублей

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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко решил обжаловать постановление Железнодорожного районного суда по иску о возмещении вреда.

Ранее Юрченко требовал компенсацию в 5,7 миллиона рублей за уголовное преследование. Но 12 августа суд постановил выплатить ему только 289 тысяч 847 рублей из казны РФ. Эти деньги пошли бы в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходов за оказание юридической помощи, а также расходов по вопросам реабилитации.

Бывший глава региона не согласился с постановлением и обратился в апелляционную инстанцию.

— 23 августа 2021 года адвокатом экс-губернатора Юрченко В. А. подана апелляционная жалоба на постановление Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 12.08.2021 о частичном удовлетворении заявления о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации, — сообщили в Новосибирском областном суде.

В конце января прошлого года бывший глава Новосибирской области обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.

Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года, было прекращено 3 февраля 2017 года.

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апелляционная жалобаисккомпенсациясудВасилий Юрченко
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