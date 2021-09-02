Василий Юрченко решил обжаловать решение суда о положенной ему компенсации в 289 тысяч

Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко решил обжаловать постановление Железнодорожного районного суда по иску о возмещении вреда.
Ранее Юрченко требовал компенсацию в 5,7 миллиона рублей за уголовное преследование. Но 12 августа суд постановил выплатить ему только 289 тысяч 847 рублей из казны РФ. Эти деньги пошли бы в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходов за оказание юридической помощи, а также расходов по вопросам реабилитации.
Бывший глава региона не согласился с постановлением и обратился в апелляционную инстанцию.
— 23 августа 2021 года адвокатом экс-губернатора Юрченко В. А. подана апелляционная жалоба на постановление Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 12.08.2021 о частичном удовлетворении заявления о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации, — сообщили в Новосибирском областном суде.
В конце января прошлого года бывший глава Новосибирской области обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.
Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года, было прекращено 3 февраля 2017 года.