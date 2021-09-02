2 сентября четверг
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 3/10
usd 73.19
eur 86.39
Тема дня11 стильных первоклассников Новосибирска
Все новости
Все новости

Новосибирцы делают фотографии странных кругов в небе — самолет кружит над городом

Самолет летает по кругу над городом

105
Обсудить

Поделиться

С 7 утра начал кружить самолет

С 7 утра начал кружить самолет

Поделиться

Над Новосибирском кружит самолет, оставляя круги в небе

В центре Новосибирска и рядом с Октябрьским районом по кругу летает самолет. Его движения были замечены рано утром, около 7 часов, 2 сентября. Жители Новосибирска сообщают, что он сделал уже больше 8 повторов. Читатель НГС сообщил, что это Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу, Китай, в столицу Люксембурга, сделал уже 7 кругов в небе над Новосибирском.

— Он летит по кругу. Центр города, Октябрьский район, здесь все в этих кругах, причем он их вырисовывает, как будто на автопилоте, — рассказала читательница НГС.

Некоторые предполагают, что самолет вырабатывает топливо

Некоторые предполагают, что самолет вырабатывает топливо

Поделиться

Инна обратилась по номеру 112. Она переживает, что с самолетом что-то случилось.

— Если он летает над конкретно какой-то площадью, за ним следят, — успокоили женщину в службе 112.

Причиной также могут стать туманы

Причиной также могут стать туманы

Поделиться

Самолет сделал уже около 10 кругов

Самолет сделал уже около 10 кругов

Поделиться

Читатель прислал в редакцию предполагаемый самолет на карте

Читатель прислал в редакцию предполагаемый самолет на карте

Поделиться

НГС выясняет причину кругов в небе. Новость пополняется.

Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачево отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

небопосадкасамолет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...