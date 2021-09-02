Новосибирцы делают фотографии странных кругов в небе — самолет кружит над городом

Над Новосибирском кружит самолет, оставляя круги в небе
В центре Новосибирска и рядом с Октябрьским районом по кругу летает самолет. Его движения были замечены рано утром, около 7 часов, 2 сентября. Жители Новосибирска сообщают, что он сделал уже больше 8 повторов. Читатель НГС сообщил, что это Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу, Китай, в столицу Люксембурга, сделал уже 7 кругов в небе над Новосибирском.
— Он летит по кругу. Центр города, Октябрьский район, здесь все в этих кругах, причем он их вырисовывает, как будто на автопилоте, — рассказала читательница НГС.
Инна обратилась по номеру 112. Она переживает, что с самолетом что-то случилось.
— Если он летает над конкретно какой-то площадью, за ним следят, — успокоили женщину в службе 112.
НГС выясняет причину кругов в небе. Новость пополняется.
Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачево отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.