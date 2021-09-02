Новосибирцы делают фотографии странных кругов в небе — самолет кружит над городом

В центре Новосибирска и рядом с Октябрьским районом по кругу летает самолет. Его движения были замечены рано утром, около 7 часов, 2 сентября. Жители Новосибирска сообщают, что он сделал уже больше 8 повторов. Читатель НГС сообщил, что это Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу, Китай, в столицу Люксембурга, сделал уже 7 кругов в небе над Новосибирском.

— Он летит по кругу. Центр города, Октябрьский район, здесь все в этих кругах, причем он их вырисовывает, как будто на автопилоте, — рассказала читательница НГС.