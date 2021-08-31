Новосибирск наизнанку. Что скрывается за фасадами известных зданий — трудно представить такое на площади Ленина

С самим «Стоквартирным домом» тоже не всё так просто. На первый взгляд во дворе нет ничего необычного. Но присмотревшись повнимательней, понимаешь, что во дворе этом нет ничего вообще. Разве что притулились в углу несколько цветастых детских городков и качелей. Обычно ведь двор или зарастает кустами, или в нем разбивают клумбы. Наконец, в центре, в элитном (пусть и в прошлом) доме можно было бы соорудить какие-то спортивные тренажеры. Да большинство дворов на Затулинке или Первомайке выглядят и то уютней.