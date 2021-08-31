Новосибирск наизнанку. Что скрывается за фасадами известных зданий — трудно представить такое на площади Ленина

Лицо города — это его улицы, фасады домов, узнаваемые с первого взгляда. Но даже прожившие в Новосибирске много лет часто не представляют себе, как выглядят прекрасно знакомые им здания с заднего крыльца, там, где не нужно наводить лоск и можно всегда пристроить или подвесить что-нибудь нужное. У обозревателя НГС Стаса Соколова есть странное хобби — он любит ходить через дворы, изучая город изнутри. Своими наблюдениями он решил поделиться с читателями НГС.
Здание на Ленина, 1, которое изначально строилось как универмаг и гостиница, а в советское время получило в народе название ЦК (Центральный комплекс). Теперь здесь офисы и магазины, на пятачке перед зданием — традиционное место встреч пар, назначивших свидание, часто играют уличные музыканты. А во дворе, кажется, всё готово для съемок фильма то ли про «Бандитский Петербург», то ли про японскую мафию. Это, пожалуй, самый неожиданный двор в городе. Уж больно силен контраст внешнего и внутреннего.
Похожая история со зданием конторы «Текстильсиндиката» на Советской, 18. Внешне это вполне респектабельный архитектурный памятник конструктивизма. Но внутри его стены, кажется, облепили живые организмы. Такой бывает оставшаяся под водой часть волнореза, которую заселяют ракушки и водоросли. Что характерно, всё это буйство строительной фантазии возникло здесь еще до прихода капитализма. В наше время к пристройкам добавились только воздуховоды и внешние блоки кондиционеров.
Казалось бы, со зданием городской администрации ничего неожиданного случиться не может — все-таки серьезное учреждение, носками и хот-догами тут не торговали даже в самые тяжелые времена (столовая и киоск прессы не в счет). Но даже здесь дом выглядит так, как будто его сложил ребенок из кубиков. В общем, если вам понадобится эталонный образец настоящего Новосибирска, то вот он, в двух шагах от выхода со станции метро «Площадь Ленина».
Во дворе областного правительства тоже пристройка, которая служит одновременно и расширением фойе, и залом для заседаний. В целом же двор превращен в одну большую парковку. Оно и понятно — не на автобусе же чиновникам достаточно высокого ранга ездить на работу. А тут машина за воротами под охраной. А погулять можно сходить и в соседний парк перед «Стоквартирным домом».
С самим «Стоквартирным домом» тоже не всё так просто. На первый взгляд во дворе нет ничего необычного. Но присмотревшись повнимательней, понимаешь, что во дворе этом нет ничего вообще. Разве что притулились в углу несколько цветастых детских городков и качелей. Обычно ведь двор или зарастает кустами, или в нем разбивают клумбы. Наконец, в центре, в элитном (пусть и в прошлом) доме можно было бы соорудить какие-то спортивные тренажеры. Да большинство дворов на Затулинке или Первомайке выглядят и то уютней.
«Дом под часами», в принципе, и со двора выглядит презентабельно. То есть именно таким, в целом каким его построили в 1934 году — с длинными застекленными коридорами, которые были призваны заставить жильцов ощущать себя одной большой семьей, строящей социализм. В центре двора маленький сквер, которому было бы не лишним добавить немного ухода. Но, с другой стороны, он в нынешнем виде выглядит более аутентично.
Здание на Красном проспекте, 17, конечно, и с фасада не выглядит образцом стиля. Но у него на задворках вас ждет очередное нагромождение пристроек и надстроек. То есть формально они все прилепились к соседнему дому — бывшей конторе «Госэлектросиндиката», но двор-то общий. Это, к слову, перспективное место для еще одного ресторанного дворика, рестораторам стоит присмотреться.
Внутренний дворик здания «Водника» (Университет водного транспорта) можно считать одновременно задворками кинотеатра «Победа» — они там фактически слились в одно здание. Проход во дворик закрыт железными воротами, а сам он используется больше для хранения каких-то стройматериалов. Но первоначальный вид здания бережно сохранен, и смотрится оно с изнанки чуть ли не лучше, чем с фасада.
Вход в пассаж, пристроенный в 90-е к зданию «Универсама» на Ленина, как-то совсем поизносился, но со стороны улицы ситуацию спасает окружение. Однако если пройти пассаж насквозь, то вас там ждут самые настоящие задворки — с покрытыми граффити облупившимися стенами, разросшимся кустарником. Вообще вся внутренность этого квартала — какой-то заповедный мир, где сохранились еще несколько построек столетней давности, какие-то железные гаражи. Удивительно, как вообще такое может быть в самом центре города.
Задворки, впрочем, могут и неожиданно преображаться. Еще год назад двор этого здания на Красном проспекте был забит машинами и мусором, а в дождливый день под ногами хлюпала грязь. Теперь вечерами это пространство выглядит как открытая волшебная шкатулка. А всего-то и нужно было открыть несколько заведений, положить деревянный пол (а остальное пространство засыпать мраморной крошкой). И задний двор превратился в одно из самых модных тусовочных мест, куда и гостей сводить не стыдно.
В Новосибирске хватает и тех контрастов, которые можно уместить в одном кадре. Так, в декабре 2020 года обозреватель НГС собрал 15 впечатляющих примеров того, как рвущийся вверх новый город живет бок о бок с сельской застройкой.